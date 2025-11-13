Más de 50,000 personas se han postulado para unirse al gobierno de Mamdani

El equipo de transición del alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, informó este miércoles que más de 50,000 personas han solicitado unirse a su futura administración.

Mamdani calificó el interés ciudadano como una muestra de la energía que impulsó su movimiento político.

“La gran cantidad de solicitantes demuestra el entusiasmo que impulsa este movimiento, un movimiento que ha inspirado a la gente a creer que el gobierno puede priorizar a los trabajadores”, afirmó en un comunicado citado por USA Today.

El portal transition2025.com, donde se reciben las solicitudes, continúa abierto, y el equipo de Mamdani asegura que busca perfiles con niveles de experiencia muy variados, desde jóvenes profesionales hasta veteranos del servicio público.

Su meta, aseguran, es formar un equipo que traduzca su agenda de asequibilidad económica en políticas concretas.

“Cincuenta mil solicitantes están demostrando que están listos para ayudar a llevar a cabo este trabajo en todos los niveles de gobierno”, destacó Elana Leopold, directora ejecutiva de la transición, quien subrayó que el proceso servirá para consolidar “una administración verdaderamente representativa del movimiento que la hizo posible”.

Nombres clave y financiamiento

El nuevo gobierno ya cuenta con varios nombramientos confirmados. Entre ellos, Dean Fuleihan, ex primer vicealcalde durante la administración de Bill de Blasio, volverá a ocupar ese cargo, mientras que Elle Bisgaard-Church, asesora de larga data y jefa de campaña de Mamdani, será su jefa de gabinete.

El comité de transición, formado exclusivamente por mujeres, incluye a figuras reconocidas como Maria Torres-Springer, ex primera vicealcaldesa; Lina Khan, actual presidenta de la Comisión Federal de Comercio (FTC); Grace Bonilla, Melanie Hartzog y Elana Leopold.

El respaldo al nuevo alcalde electo también se ha traducido en una recaudación récord, según USA Today. Su comité de transición anunció recientemente que había recaudado $517,947 dólares en menos de 30 horas, provenientes de más de 7,000 donantes.

De acuerdo con el equipo de Mamdani, ese monto supera las contribuciones iniciales de los primeros mandatos de Eric Adams y Bill de Blasio, lo que subraya la magnitud del apoyo que acompaña al primer alcalde musulmán en la historia de la ciudad.

