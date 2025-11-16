Vetan a Dillon Danis de UFC tras caos afuera del octágono en el Madison Square Garden en Nueva York

El caos se apoderó del Madison Square Garden en Nueva York durante el evento de UFC 322. Dillon Danis fue vetado definitivamente debido a una salvaje pelea afuera del octágono.

La noche del sábado se empañó justo antes de que iniciara la pelea principal. Danis se enfrentó con varios integrantes del equipo de Islam Makhachev.

En redes sociales circularon videos donde se captó el momento de la pelea y a Danis forcejeando con Abubakar Nurmagomedov y Magomed Zaynukov mientras la seguridad corría para separarlos.

En las tomas se ven alrededor de una veintena de personas y miembros de la seguridad intentando apagar la trifulca.

Tras el incidente, el presidente de UFC, Dana White, habló en conferencia de prensa e hizo pública su decisión de vetar a Danis de todos los eventos de UFC. No obstante, aseguró que no presentará cargos al respecto.

“Yo me culpo por eso, en realidad (…) estaba al otro lado del octágono y pensé exactamente qué es esto’”, dijo White. “Nunca volverán a ver a Dillon Danis en una pelea de UFC”, expresó.

Dillon Danis ya fue suspendido por UFC debido a una pelea

No es la primera vez que Danis se ha visto envuelto en trifulcas con los Nurmagomedov. Dillon estuvo en la esquina de Conor McGregor durante su famosa pelea por el título en 2018 en Las Vegas.

Esa noche, Khabib Nurmagomedov sometió a McGregor y luego saltó fuera de la jaula para atacar a la esquina de Conor. Tras el incidente, Danis recibió una suspensión de siete meses y una multa de $7,500 dólares de la comisión atlética de Nevada por lo ocurrido en el evento UFC 229.



