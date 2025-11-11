Murió en prisión por aparente suicidio el expeleador de UFC Godofredo ‘Pepey’ Castro

Este martes murió a los 38 años el expeleador de UFC Godofredo ‘Pepey’ Castro. El exprofesional de las Artes Marciales Mixtas (MMA) falleció por aparente suicidio en la prisión del Condado de Broward, en Florida, Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte de Oficina del Sheriff de Broward, el brasileño fue encontrado sin vida en su celda durante la noche del pasado domingo 9 de noviembre. Un agente penitenciario encontró a Castro inconsciente alrededor de las ocho de la noche durante una ronda de supervisión.

Tras esto, se activó el protocolo de emergencia y se intentó reanimarlo hasta que llegaron los servicios médicos. El expeleador de 38 años fue trasladado al Broward Health Medical Center, donde se confirmó su fallecimiento.

Former UFC fighter Godofredo "Pepey" Castro has died by apparent suicide while in prison. He was 38 years old.



RIP Godofredo pic.twitter.com/21kLenBAup — The People's MMA 🦈 (@ThePeoplesMMA) November 11, 2025

La causa y la forma de muerte no han sido reveladas por las autoridades. Castro estaba detenido desde junio de 2025 por cargos de violencia doméstica y secuestro, tras un presunto ataque contra su esposa en Deerfield Beach.

Aunque el juez le permitió salir bajo fianza pagando $120,000 dólares, no pudo hacerlo porque tenía un problema migratorio pendiente, así que siguió detenido.

La muerte de Castro ya ha comenzado a generar reacciones dentro del gremio de las Artes Marciales Mixtas. Su excompañero de The Ultimate Fighter Brasil, Rony Mariano Bezerra, aseguró que ‘Pepey’ se quitó la vida.

“Desafortunadamente, no pudo soportar la presión y terminó quitándose la vida. Que esto sirva de ejemplo”, dijo en redes sociales.

“Los peleadores pueden ser muy fuertes físicamente, pero si su mente está inestable, pueden llegar a cometer actos como este (…) muy triste perder a este gran compañero, un tipo sin igual. Un socio, un amigo, un hermano. Dondequiera que estés, que Dios te bendiga. Te amo, hermano”, añadió.

Godofredo ‘Pepey’ Castro nació el 2 de julio de 1987 en Fortaleza, Ceará. Fue finalista en la primera temporada de The Ultimate Fighter Brasil, donde compitió en la división pluma. A lo largo de su carrera profesional, que se extendió entre 2003 y 2025, acumuló un récord de 13 victorias (mayoría por sumisión) y siete derrotas.

Peleó en varias categorías: pluma, ligero y welter. Representó equipos como Marcio Cupim y Evolução Thai, siendo cinturón negro de jiu-jitsu brasileño.

Tras su salida de la UFC en 2018, continuó compitiendo en promociones internacionales como Brave CF, Russian Cagefighting Championship y Ares FC, enfrentando a rivales como Abdoul Abdouraguimov en su última pelea registrada en 2022.



