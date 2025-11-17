Aseguran que Gustavo Adolfo Infante podría ser arrestado por 12 horas

Hace unos días, el presentador Javier Ceriani reveló en su canal de YouTube que el periodista Gustavo Adolfo Infante fue condenado a 12 horas de arresto, lo que ocasionó que no apareciera en su programa de televisión ‘Sale el sol”.

En los últimos días, el presentador y periodista ha difundido fotos en sus redes sociales como si nada. Sin embargo, Ceriani asegura que el hombre de 60 años fue detenido por haber difundido información falsa.

Ceriani dijo: “Por haber inventado noticias falsas, por haber hecho campaña sucia, por difamar. ¿Qué significa difamar?, que vos sabés que estás diciendo una mentira, tres veces en la televisión, y sabés que es mentira. Esa es la difamación, que ya desde el día uno sabes que estás diciendo una mentira”. El presentador también agregó: “Puede haber un error de chisme, pero cuando ya tres veces inventas cosas en los medios nacionales, estás cometiendo un delito periodístico”.

Hay que recordar que toda esta polémica está relacionada con información compartida por Infante sobre Maribel Guardia y su pareja Marco Chancón, lo que hizo que la actriz, cantante y presentador le denunciara.

En el programa para YouTube, Ceriani también dejó claras las diferencias entre la orden de restricción que recibió Infante, la cual asegura está justificada, y las que ha recibido él. “Hay una gran diferencia con las órdenes de restricción que yo como periodista tengo, porque a mí es que no les gusta lo que yo estoy diciendo”.

Por ahora, el periodista mexicano no habría cumplido con las 12 horas de arresto porque sus abogados están trabajando en el caso. Ceriani también propuso que el arresto lo cumpla en su apartamento de soltero, dejando claro nuevamente que Infante vive una vida paralela a la de su matrimonio de más de dos décadas con Verónica Cuevas.

