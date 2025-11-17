Benzema no descarta volver al Real Madrid: "Si Florentino me lo pide, puede ser..."

El delantero francés del Al Ittihad, Karim Benzema, acaba contrato el próximo junio pero no descarta seguir jugando pues asegura tener todavía cuerda.

Y el veterano ariete sigue muy de cerca toda la actualidad de LaLiga y del Real Madrid, el equipo donde firmó sus mejores registros con diferencia.

En una larga entrevista concedida al diario AS, Benzema no descarta volver un día al Real Madrid. Eso sí, con una clara condición, que sigue en la presidencia Florentino Pérez, al que no le puede decir ‘no’.

“Es una persona a la que nunca puedo decir que no. Florentino es especial”, reconoce el ariete. Y cuando se le insiste en la posibilidad de volver a ser merengue. Karim no se guarda nada. “Si Florentino está ahí todavía puede ser, puede ser. Hablo con él y puede ser. Soy madridista. Lo siento dentro. Madrid sigue siendo mi ciudad, me siento madridista y madrileño. A ver qué pasa. Si está él…”, repitió dejando la puerta abierta a volver al Bernabéu.

Pide cambios a Vinícius

Otro de los nombres propios que sale en la entrevista es el de Vinicius. Lo sigue viendo como candidato a llevarse en Balón de Oro, pero le avisa que algo debe cambiar para que se corone con dicho galardón.

“Para mí puede que algún día sea el Balón de Oro. Lo puede lograr. Es complicado, pero lo puede hacer. Será el día en el que se le meta en la cabeza que está en el campo solo para jugar y deje todo el resto. Lo puede ganar. Calidad tiene y está en el mejor sitio para hacerlo, en el Real Madrid. No hay otro sitio mejor”, explicó.

Y defiende su polémico y criticado carácter. “Hay jugadores a los que no se le puede poner tanta presión. Sigue siendo joven, pero ya lleva muchos partidos en el Real Madrid. No se puede olvidar lo que ha hecho. No se puede decir que ahora esté mal. No es justo. Está muy bien, pero puede hacer más. Su carácter es así. Se enfada cuando sale del campo. Normal. Vale, no debe hacerlo. La gente tiene que saber que es así. Hace gestos en el campo y fuera del campo. No es nada”, reiteró Benzema.

