FAO: Desastres naturales causan pérdidas agrícolas de $3.26 billones en 33 años

Un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reveló que en el mundo las pérdidas agrícolas entre 1991 y 2023 ascienden a $3.26 billones de dólares, equivalentes a unos $99,000 millones anuales. Asia y África son las regiones más impactadas, lo que plantea serias preocupaciones sobre la seguridad alimentaria global para los próximos años.

El estudio, titulado ‘Impacto de los desastres en la agricultura y la seguridad alimentaria 2025’, publicado el viernes, revela que en 33 años se perdieron 4,600 millones de toneladas de cereales, 2,800 millones de toneladas de frutas y verduras y 900 millones de toneladas de carne y lácteos.

Estas pérdidas equivalen a una reducción global de 320 kilocalorías por persona al día, es decir, entre el 13 y el 16% de las necesidades energéticas diarias.

Asia, la región más afectada por las pérdidas agrícolas

En el mundo, Asia es la región más afectada con el 47% de las pérdidas globales, con un costo de $1.53 billones de dólares, debido especialmente a la alta incidencia de inundaciones, tormentas y sequías.

Le sigue América, con el 22% de las pérdidas totales, equivalentes a $713,000 millones de dólares, derivadas de sequías recurrentes, huracanes y temperaturas extremas que impactan gravemente a los sistemas de cultivos de productos básicos.

Aunque las cifras absolutas son mayores en Asia, África también enfrenta una situación preocupante ya que es la región que tiene mayores pérdidas en proporción, con pérdidas equivalentes al 7.4% de su PIB agrícola, la mayor carga relativa del mundo.

“África, con menores pérdidas absolutas ($611,000 millones de dólares), sufre los impactos proporcionales más altos, a causa de desastres, la carga relativa más grande de cualquier región”, detalla el informe.

Graves implicaciones para seguridad alimentaria

Con estas cifras, la FAO advierte de que en economías donde la agricultura representa una parte importante del empleo y los ingresos, estas pérdidas tienen graves implicaciones para la seguridad alimentaria y la estabilidad económica de la población rural.

Adicionalmente, el documento hace un análisis particular sobre la situación de los Estados Insulares en Desarrollo (SIDS), que enfrentan “una vulnerabilidad extrema a ciclones, inundaciones y el aumento del nivel del mar, con pérdidas agrícolas que representan una alta proporción del PIB agrícola, a pesar de los pequeños volúmenes de producción”.

La FAO alerta de que las olas de calor marinas provocaron pérdidas de $6,600 millones de dólares entre 1985 y 2022, afectando al 15% de la pesca mundial, que representan que las pérdidas en pesca y acuicultura “siguen siendo en gran medida invisibles en las evaluaciones de desastres, a pesar de que son el medio de subsistencia para 500 millones de personas en el mundo”.

El aporte de la tecnología para hacer más eficiente al campo

El estudio señala que la transformación digital es una oportunidad clave para reducir los riesgos de desastres agrícolas: tecnologías como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y el monitoreo satelital permiten obtener información hiperlocal y en tiempo real, mejorando las alertas tempranas y la planificación anticipatoria.

“La innovación digital permite a agricultores y responsables políticos tomar decisiones más informadas y actuar con antelación”, señala la FAO.

Sin embargo, advierte que más de 2,600 millones de personas permanecen desconectadas, muchas de ellas en áreas rurales altamente expuestas a riesgos de desastres.

