Se acerca Thanksgiving: 5 consejos para ahorrar en la compra de boletos de avión y hospedaje

Se acerca el Día de Acción de Gracias y la Navidad, dos de los feriados más importantes en Estados Unidos. Tradicionalmente, estas fechas se celebran en familia desde la comodidad del hogar, pero muchas personas optan por viajar, lo que representa una excelente experiencia, aunque también un gasto considerable.

Un reciente informe de Nerdwallet reveló que el gasto promedio de los ciudadanos estadounidenses durante viajes en días festivos alcanza los 2,586 dólares, un monto que puede resultar elevado para muchos. Sin embargo, especialistas indican que con planificación y ciertos trucos, este costo se puede reducir significativamente.

Braudy Castillo, experto en viajes, conversó con Univision Noticias para compartir recomendaciones clave que ayudan a optimizar el presupuesto en temporada alta. Su primer consejo es definir con precisión el día de la semana en que se realizará el viaje. Según su experiencia, los martes y miércoles son los más económicos dentro del mundo de los viajes.

También sugirió reservar los vuelos con dos o tres semanas de anticipación, con el objetivo de garantizar la planificación y evitar contratiempos de última hora. Esta estrategia permite acceder a precios más bajos y asegura disponibilidad, especialmente en fechas de alta demanda como los feriados de noviembre y diciembre.

El monitoreo de precios, clave para ahorrar

Castillo recomendó a los viajeros monitorear constantemente el precio de los vuelos que les interesan. Existen páginas web y aplicaciones que facilitan este seguimiento y, además, ofrecen estimaciones sobre la probabilidad de que los precios bajen en los días siguientes, permitiendo tomar decisiones más inteligentes.

Dentro de estas herramientas, el especialista destacó Google Flights, ya que permite comparar precios de diferentes aerolíneas en un solo lugar. Además, colocando un correo electrónico, la plataforma envía notificaciones sobre ofertas o cambios de tarifas, ayudando a optimizar el presupuesto sin perder tiempo.

Otro consejo importante se centra en la organización del equipaje. Castillo recomendó el uso de cubos de embalaje o Packing Cubes, que permiten maximizar el espacio dentro de la maleta. Esta práctica facilita llevar más artículos sin necesidad de pagar cargos adicionales por exceso de equipaje, un ahorro que puede resultar significativo durante viajes familiares.

Asimismo, planificar con anticipación la ruta y horarios de vuelo permite aprovechar tarifas más bajas y minimizar el estrés durante los desplazamientos. Elegir aeropuertos alternativos cercanos o vuelos con escalas estratégicas también puede reducir considerablemente los costos, especialmente cuando se viaja en grupos o con la familia.

Finalmente, el experto enfatizó que comparar precios entre distintas aerolíneas y revisar periódicamente promociones especiales es clave para lograr un viaje más económico. Con estas estrategias, es posible disfrutar de las festividades sin comprometer el presupuesto familiar y aprovechar al máximo cada experiencia de viaje.

Con estos consejos de ahorro y planificación, los viajeros pueden disfrutar de un Día de Acción de Gracias y Navidad más accesibles, combinando comodidad, organización y precios competitivos, garantizando unas celebraciones memorables sin sacrificar la economía personal.