Acusan a indocumentada de enviar fotos explícitas a un niño de 12 años en Texas

Una mujer identificada como Susanna Mendoza, de 26 años, fue detenida en el condado de Jasper, Texas, después de que las autoridades la señalaran por enviar fotos desnuda y mensajes de contenido sexual a un niño de 12 años, según informó The New York Post.

De acuerdo con el sheriff del condado, Chuck Havard, los mensajes tenían la intención de atraer al menor.

La familia del niño descubrió el intercambio y contactó a la policía rápidamente, lo que permitió iniciar una investigación.

Havard explicó que los agentes actuaron con rapidez debido a que Mendoza presuntamente es una inmigrante indocumentada y había insinuado que podría abandonar el país para evadir la justicia.

Ante ese riesgo, las autoridades lograron arrestarla el jueves y trasladarla a la cárcel del condado de Jasper.

La sospechosa enfrenta ahora un cargo por solicitar los servicios de un menor, considerado un delito grave en el estado.

Detalló The New York Post que las autoridades locales señalaron que notificarán a las agencias federales pertinentes sobre el estatus migratorio de la sospechosa.

