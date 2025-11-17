Adolescente de 14 años de Illinois es hallada muerta tras ser reportada como desaparecida

Una adolescente de 14 años que fue reportada como desaparecida desde el pasado viernes fue hallada muerta en una casa rodante detrás de su propia casa en Vandalia, Illinois.

La joven está identificada como Kylie Toberman, mientras que una persona figura como la principal sospechosa, se trata de un hombre de 43 años de nombre Arnold B. Rivera.

De acuerdo con informes publicados por el medio local KDSK, la adolescente fue reportada como desaparecida en Vandalia alrededor de las 6:30 de la mañana del viernes y su cuerpo fue descubierto esa misma tarde.

Rivera enfrenta ahora múltiples cargos, incluyendo asesinato en primer grado, agresión sexual agravada y ocultamiento de un homicidio. El sujeto se encuentra bajo custodia y sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Fayette y está programado para comparecer ante el juez este lunes.

Historial del sospechoso

El historial Rivera incluye condenas y acusaciones previas. En el año 2000, fue acusado de robo y abuso sexual criminal de un menor de entre 9 y 16 años. Ambos cargos fueron retirados más tarde como parte de un acuerdo. Según KSDK, el acuerdo incluyó una declaración de culpabilidad por un caso distinto de agresión con agravantes en un lugar público, lo que resultó en 30 meses de prisión.

En 2008, Rivera volvió a ser juzgado y se declaró culpable de posesión de un vehículo robado. Por este delito, solo recibió 24 meses de libertad condicional, de acuerdo con el mismo medio.

Madre de Kylie clama por justicia

La madre de Kylie, identificada como Zeller, compartió su dolor y frustración en Facebook, revelando una disputa familiar. La madre reveló que la tutora legal de Kylie no le permitía ver a la adolescente ni a sus otras dos hijas, y criticó duramente al Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS).

Zeller compartió su profunda tristeza: “Era joven e ingenua… Creí que podía confiar en alguien y ahora mi bebé es un ángel. ¡NO ME CALLARÉ NI PARARÉ hasta que se haga justicia para mi hija!”, escribió en la red social. En otra publicación, añadió: “Mi bebé era tan HERMOSA, inteligente y cariñosa”.

La madre también mencionó que un hombre con el apellido Rivera es tío de su hija; sin embargo, no se ha confirmado si existe un parentesco directo entre este hombre y Arnold B. Rivera. No se aclaró si Kylie y sus hermanas fueron formalmente adoptadas o si solo estaban bajo la custodia de familiares.

Con información de New York Post

