Administración Trump demanda a California por prohibir a agentes de ICE el uso de máscaras

El Departamento de Justicia (DOJ) demanda a California por dos leyes recientemente promulgadas que prohíben a los agentes federales el uso de un cubrebocas y les exigirán identificarse mientras hacen sus labores.

La demanda presentada el lunes alega que las leyes de California violan la Cláusula de Supremacía de la Constitución, que de acuerdo con las leyes federales prevalecen sobre las estatales. La administración del presidente Donald Trump asevera que las leyes amenazan la seguridad de los agentes federales.

Asimismo, el gobierno republicano declaró en documentos judiciales que “no tiene intención de acatar la orden”.

“Hoy presentamos una demanda para anular la ley inconstitucional de California que pretende revelar la identidad de nuestros agentes federales, lo que permitirá a los delincuentes divulgar su información personal”, escribió Bill Essayli, el principal fiscal federal de Los Ángeles, en X. “Leyes inconstitucionales como esta ponen aún más en peligro a nuestros valientes hombres y mujeres que protegen a nuestra comunidad”.

Today we filed a lawsuit to strike down California’s unconstitutional law aimed at unmasking the faces of our federal agents, which will allow criminals to dox them.



Assaults against federal agents have exploded over the last few months, thanks in part to recklessness political… pic.twitter.com/R0zUL6PsVg — F.A. United States Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) November 17, 2025

Un vocero del gobernador de California, Gavin Newsom, criticó la demanda en un comunicado.

“Si al gobierno de Trump le importara la mitad de la seguridad pública que le importa indultar a quienes agreden a policías, violar los derechos de las personas y detener a ciudadanos estadounidenses y a sus hijos, nuestras comunidades serían mucho más seguras”, escribió la portavoz Diana Crofts-Pelayo. “Nos veremos con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en los tribunales”.

En el mes de septiembre, el gobernador californiano promulgó la Ley contra la Policía Secreta. La medida prohíbe a los funcionarios federales, estatales y locales ocultar su identidad con mascarillas faciales mientras realizan sus operativos, informó CBS News.

Sin embargo, la Patrulla de Caminos de California está exenta, igual que los agentes encubiertos, los integrantes de los equipos SWAT y las personas que tienen problemas de salud o que requieran máscaras por razones médicas, como la prevención de la inhalación de humo.

La demanda contra California alega que el estado está discriminando a los agentes federales al eximir a varios funcionarios estatales de la prohibición en cuestión.

Además, Newsom firmó en septiembre la Ley contra los Vigilantes, que exigirá a los agentes federales no uniformados que operen en el estado que muestren de manera visible una identificación que incluya su agencia y un nombre o número de placa desde enero de 2026.

En junio, los senadores estatales demócratas impulsaron la aprobación de estos proyectos de ley en respuesta a que agentes federales usaran cubrebocas mientras hacían operativos de control migratorio en toda California.

Las dos leyes impondrán sanciones penales a los agentes federales del orden público por incumplimiento de algunos casos.

Los críticos de dicha prohibición, entre ellos la Asociación de Patrulleros de Carreteras de California, manifiestan que pone en riesgo la vida y el bienestar de los agentes y sus familias al impedirles proteger su identidad cuando sea necesario. Los críticos en el estado afirmaron que solo sirve para castigar a las fuerzas del orden locales por las acciones de los oficiales federales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solicitó a Newsom que vetara los proyectos de ley en septiembre y, luego de su aprobación, declaró que no acataría la orden.

“Para que quede claro: NO acataremos la prohibición inconstitucional de uso de mascarillas de Gavin Newsom“, publicó el DHS en X en septiembre, calificando la ley de “maniobra publicitaria”.

To be clear: We will NOT comply with Gavin Newsom’s unconstitutional mask ban.



At a time that ICE law enforcement faces a 1,000% increase in assaults and their family members are being doxxed and targeted, the sitting Governor of California signed unconstitutional legislation… pic.twitter.com/8Me4OOP8t8 — Homeland Security (@DHSgov) September 22, 2025

En el mes de junio, los representantes demócratas neoyorquinos Dan Goldman y Adriano Espaillat presentaron una versión federal de la Ley contra la Policía Secreta. Esta ley prohibiría el uso de cubrebocas y exigirán a los agentes del orden y del DHS que mostraban claramente su identificación y distintivo al arrestar a personas.

