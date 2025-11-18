Alan Tacher habla sobre su nuevo proyecto y su futuro en Despierta América

Alan Tacher ahora tiene un nuevo proyecto televisivo y se trata de “¿Apostarías por mí?”, al lado de Alejandra Espinoza. Consiste en un reality show y, a diferencia del resto, este es de parejas que integran el mundo del entretenimiento. Además, mencionó que se siente muy emocionado por asumir este reto, pero muchas personas ahora se preguntan qué pasará con su puesto en Despierta América.

El presentador de televisión mencionó en exclusiva para People en Español que el reality show será un espacio que durará tan solo unas semanas, pero el matutino de Univision es un programa de entretenimiento que por el momento no pretende cambiar: “Lo amo, lo adoro y no lo cambio por nada. Esto es de alguna manera temporal. Despierta América es mi casa y seguirá siendo mi casa por mucho tiempo, espero“.

Tacher explicó que no será nada sencillo poder estar en los dos programas en las mismas fechas, ya que el reality show demanda mucho tiempo para poder realizar toda la producción que ya se tiene planteada por los productores ejecutivos, quienes pretenden llevar este formato a otro nivel para que los televidentes disfruten de la complicidad de sus artistas favoritos, ahora con sus compañeros sentimentales.

“Va a estar un poco complicado poder compaginar los dos al mismo tiempo. Estamos viendo todavía qué opciones hay porque este reality son muchas semanas. Está la posibilidad de estar haciendo enlaces y transmisiones junto con Despierta América. Va a estar casi imposible que yo esté físicamente, pero siempre está la opción de los enlaces, siempre está la opción de la información y, además, vamos a tener comunicación constante porque vamos a ir informando de cómo va el reality”, agregó a People en Español.

Aunque está consciente de que no podrá estar en el estudio de Despierta América para los programas en vivo, sí dijo estar lleno de alegría por poder asumir este nuevo rol con la empresa, razón por la cual agradece a los ejecutivos por haber pensado en él para ser uno de los encargados de convertirse en el rostro principal del reality show.

“Ya son muchos años trabajando en Univision; entonces, imagínate, es un gran honor, es un gran placer. Es [también] una gran responsabilidad. Que estén confiando en mí para este proyecto me llena de orgullo“, dijo Alan.

Sigue leyendo:

· Raúl González y Alan Tacher rechazaron foto creada con IA en la que aparecen besándose

· Hija de Alan Tacher se gradúa en la universidad: la celebración del conductor de TV

· El abrazo entre Alan Tacher y Alejandra Guzmán: condolencias por la muerte de Silvia Pinal