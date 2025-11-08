Raúl González y Alan Tacher rechazaron foto creada con IA en la que aparecen besándose 

En el programa Despierta América, Raúl González y Alan Tacher rechazaron una foto que hicieron con el uso de la inteligencia artificial en la que aparecieron besándose.

El conductor mexicano presentó la nota y explicó que la imagen obtuvo muchos comentarios en redes sociales. “Uno podría reírse, pero no es para reírse, es realmente para tomarla en serio porque esta noticia que sale aquí de Noticias de la Farándula en Facebook es falsa, pero por el hecho de cómo se pueden inventar cosas. Ahí dice que yo me separo de mi esposa Cristy y luego le pido matrimonio a Raúl González”.

Alan Tacher dijo que estas cosas hay que denunciarlas y rechazarlas, debido a que lo difamaron.

Por su parte, Raúl González dijo: “En un principio te da risa y, ¿sabes qué? Qué tristeza que se hagan este tipo de cosas porque quizás hay gente que en algún momento lo crean, ¿qué dirían los hijos de Alan si ven esto? ¿Cuál es la intención de hacer este tipo de cosas? En mi caso yo hablé claro, hablé con mi verdad”.

Su compañero le dijo que no entiende la razón por la que se generó este contenido, pero lamentó que ocurriera poco después de que el presentador venezolano revelara que es gay.

“Ni siquiera es algo que hayas dicho en tu libro, es que es una imagen falsa”, comentó para luego invitar a la audiencia a que no crean en todo lo que circula en redes sociales.

Satcha Pretto intervino en este debate y afirmó que ella también ha sido víctima del uso nocivo de la inteligencia artificial, pues le han usado su voz para enviar mensajes que no ha aprobado.

Raúl González consideró que al final muchos han sufrido por este tipo de contenidos y exhortó a la gente a revisar muy bien las cuentas que siguen y los contenidos que publican para determinar si se trata o no de un engaño.

