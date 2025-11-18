window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Cámara de Representantes aprueba proyecto de ley para publicar los archivos de Epstein

El proyecto para la publicación de los archivos fue aprobado esta tarde con 427 votos a favor y apenas uno en contra

La aprobación ahora pasará por el Senado.

La aprobación del proyecto ahora pasará por el Senado. Crédito: J. Scott Applewhite | AP

Avatar de Jerald Jiménez

Por  Jerald Jiménez

La Cámara de Representantes aprobó este martes por mayoría aplastante un proyecto de ley para ordenar la publicación de los archivos del Departamento de Justicia sobre delincuente sexual, Jeffrey Epstein.

La medida fue aprobada por 427 votos a favor y uno en contra, por lo que ahora pasará al Senado.

Noticia en desarrollo

En esta nota

Donald Trump Jeffrey Epstein
Trending
Contenido Patrocinado
Trending