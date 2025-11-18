Cámara de Representantes aprueba proyecto de ley para publicar los archivos de Epstein
El proyecto para la publicación de los archivos fue aprobado esta tarde con 427 votos a favor y apenas uno en contra
La Cámara de Representantes aprobó este martes por mayoría aplastante un proyecto de ley para ordenar la publicación de los archivos del Departamento de Justicia sobre delincuente sexual, Jeffrey Epstein.
La medida fue aprobada por 427 votos a favor y uno en contra, por lo que ahora pasará al Senado.
Noticia en desarrollo
