Caso Epstein: los republicanos se inclinan a respaldar la publicación de los archivos

Los legisladores que impulsan la publicación de los documentos relacionados con el caso de tráfico sexual de Jeffrey Epstein creen que habrá una amplia victoria esta semana en la Cámara de Representantes, con un número significativo de republicanos dispuestos a respaldar la iniciativa, a pesar de la oposición del liderazgo del Partido Republicano y del presidente Donald Trump.

El proyecto de ley obliga al Departamento de Justicia a publicar todos los archivos y comunicaciones vinculados con Epstein y con la investigación de su muerte en prisión federal, publicó la agencia de noticias The Associated Press. El texto permite además ocultar las identidades de víctimas y detalles de pesquisas federales vigentes.

El representante Thomas Massie, republicano de Kentucky, afirmó que podrían sumarse “100 o más” votos de su bancada y sostuvo que el proyecto podría lograr una mayoría capaz de superar un veto presidencial

Massie y el demócrata Ro Khanna presentaron en julio una petición de destitución para forzar la votación, un mecanismo poco común que permite saltar la autoridad del liderazgo de la Cámara.

La petición alcanzó el apoyo necesario después de que la representante Adelita Grijalva, demócrata de Arizona, juró el cargo la semana pasada y se convirtió en la firma número 218. Los demócratas acusan al liderazgo de la Cámara de haber demorado su toma de posesión para retrasar la votación.

Massie sostuvo que la aprobación del proyecto representaría una derrota para el presidente de la Cámara, Mike Johnson, para Trump y para quienes criticaron el esfuerzo bipartidista.

La votación coincide con la difusión de nuevos documentos vinculados a Epstein, entre ellos un correo electrónico de 2019 en el que el financista mencionaba que Trump “sabía de las chicas”.

La Casa Blanca acusó a los demócratas de filtrar los documentos de forma selectiva.

Johnson afirmó que Trump “no tiene nada que ocultar” y rechazó que el presidente tenga algún vínculo con los delitos de Epstein.

Khanna dijo esperar el apoyo de al menos 40 republicanos y pidió a Trump reunirse con víctimas de abuso, algunas de las cuales estarán en el Capitolio durante una conferencia de prensa.

Massie advirtió asimismo que los legisladores que teman las repercusiones políticas de Trump quedarán con un registro de voto que “durará más que la presidencia de Donald Trump”.

Dentro del Partido Republicano, solo tres legisladoras —Marjorie Taylor Greene, Nancy Mace y Lauren Boebert— firmaron la petición de destitución junto con Massie. La semana pasada, Trump anunció que respaldaría a un rival contra Greene en 2026.

La congresista atribuyó el distanciamiento al debate sobre los archivos de Epstein y cuestionó por qué existe resistencia a la divulgación completa.

