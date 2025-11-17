“Totalmente a favor”: Trump dice que firmaría ley para difundir archivos de Epstein

El presidente Donald Trump abrió nuevamente la puerta este lunes a apoyar una ley que obligue a publicar todos los documentos vinculados al caso del pederasta Jeffrey Epstein, al asegurar que estaría “totalmente a favor” de firmarla si el Congreso la aprueba.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump defendió su postura con una mezcla de respaldo y molestia. El mandatario insistió varias veces en que le “da pena” que la discusión sobre el caso desvíe la atención de lo que considera los logros de su administración.

Recordó que su Gobierno ya entregó “50.000 páginas” relacionadas con el caso, aunque reconoció que “nunca es suficiente” para quienes exigen mayor transparencia. Aun así, reiteró: “Estoy totalmente a favor”.

“No quiero que esto opaque la grandeza de lo que el Partido Republicano ha logrado en los últimos tiempos”, afirmó.

El presidente también dijo que no pondrá obstáculos a que el Departamento de Justicia libere miles de documentos adicionales vinculados al financiero, con quien mantuvo una relación en el pasado.

“Les daré todo. Por supuesto. Dejaría que el Senado lo revise. Que lo revise cualquiera”, dijo, antes de advertir que no quiere que el tema “se nos escape de las manos”.

Trump volvió a distanciarse personal y políticamente de Epstein. Aseguró que él y su gobierno no tienen “nada que ver” con el pederasta, y apuntó que “los demócratas sí”, en referencia a las nuevas revelaciones que incluyen correos donde su nombre aparece al menos mil veces.

Agregó que, en su opinión, la controversia es “un engaño”.

Presión para Trump

El giro del presidente llega tras semanas de críticas internas y externas, y después de que el domingo pidiera a los republicanos en la Cámara de Representantes apoyar la difusión total de los archivos en una votación prevista para este martes.

“Los republicanos de la Casa (de Representantes) deberían votar para difundir los archivos de Epstein porque no tenemos nada que esconder, y es tiempo de salir adelante de este Engaño Demócrata perpetrado por lunáticos de izquierda radical para distraer del gran éxito del Partido Republicano”, escribió Trump el domingo a través de su cuenta en TruthSocial.

La presión pública aumentó en los últimos días, especialmente después de que el Congreso divulgara cerca de 23,000 documentos que mencionan comunicaciones del financiero, incluyendo referencias a encuentros donde presuntamente Trump habría pasado “horas” con una de las víctimas.

Con información de EFE.

