Trump expresa descontento con México y deja abierta posibilidad de ataques contra carteles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que no está satisfecho con los esfuerzos de México para combatir el narcotráfico y que estaría dispuesto a autorizar ataques contra carteles en territorio mexicano, aunque aseguró que no ha tomado una decisión definitiva.

“¿Autorizaría el lanzamiento de ataques en México para frenar las drogas? Por mí está bien”, dijo en una rueda de prensa en la Casa Blanca. “No digo que lo vaya a hacer. Pero estaría orgulloso de hacerlo”, añadió el mandatario.

Subrayó que sostiene conversaciones con el gobierno mexicano y que México “sabe” cuál es su posición.

Trump sostuvo que la situación es insostenible y señaló que “cientos de miles de personas han muerto en Estados Unidos por las drogas”. Sus declaraciones representan un giro en su discurso, ya que en meses recientes había elogiado a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum por la cooperación en temas de seguridad.

Las palabras del mandatario se producen mientras avanza la Operación Lanza del Sur, iniciativa ordenada por la Casa Blanca para enfrentar organizaciones criminales en Latinoamérica. Esa estrategia ha elevado las tensiones en la región, especialmente con Venezuela, donde Washington no descarta acciones directas.

Desde septiembre, el Ejército estadounidense ha destruido alrededor de una veintena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, en zonas cercanas a Venezuela y Colombia.

Según datos expuestos por la propia administración, más de 70 personas han muerto en estos operativos, a las que Washington identifica como “narcoterroristas”.

En la misma rueda de prensa, Trump reiteró que “no descarta ninguna opción” respecto a una posible intervención militar en Venezuela y afirmó que está abierto a conversar con Nicolás Maduro si eso contribuye a resolver la situación.

“Simplemente tenemos que encargarnos de Venezuela”, enfatizó.

