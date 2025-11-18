El debut de la NFL en Madrid generó ganancias por más de $170 millones de dólares

El experimento de llevar un partido de temporada regular de la NFL a Madrid resultó ser una apuesta ganadora. La capital española no solo se volcó con el evento, sino que los resultados económicos superaron las expectativas, dejando cifras de negocio que demuestran la viabilidad de establecer una plaza regular para el fútbol americano en el continente.

La clave del éxito financiero fue la combinación de una venta de entradas fulgurante con un impacto económico colateral en toda la ciudad, impulsado por el turismo deportivo de alto nivel. Según un reporte del Diario As, el partido en el Santiago Bernabéu generó ganancias por poco más de $170 millones de dólares para la ciudad y la NFL.

Un retorno de inversión garantizado

El impacto del evento se midió en varios indicadores clave, todos apuntando a un saldo positivo masivo:

Ingresos de Taquilla: La venta de boletos, que se agotaron en cuestión de horas, generó una recaudación directa significativa para la liga.

Impacto Turístico: Miles de aficionados de toda Europa y Estados Unidos viajaron a Madrid, llenando la capacidad hotelera y generando un gasto masivo en restaurantes, transporte y comercio.

Marketing y Patrocinios: La visibilidad global del evento en un mercado nuevo elevó el valor de los acuerdos de patrocinio y derechos de transmisión, beneficiando a la NFL y a sus socios.

Washington Commanders vs. Miami Dolphins. Crédito: AP

La NFL ha demostrado que sus partidos internacionales no son solo una herramienta de marketing, sino una poderosa máquina de hacer dinero.

Madrid, la nueva plaza de la NFL

Para la ciudad de Madrid, el partido no solo representó una inyección económica directa, sino también una reafirmación de su capacidad para albergar eventos deportivos de gran escala y proyección global. El éxito financiero prácticamente garantiza que la capital española se mantenga como una parada fija en el calendario de partidos internacionales de la NFL.

La liga busca expandir su base de aficionados en Europa, y el entusiasmo generado en Madrid, sumado a las ganancias reportadas, convierte a la ciudad en un socio estratégico clave para el futuro crecimiento del deporte.

