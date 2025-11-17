Miami Dolphins imitó celebración de Cristiano Ronaldo en el Santiago Bernabéu [VIDEO]

Cristiano Ronaldo y su famosa celebración del ‘Siuuu’ han traspasado las barreras del deporte. El pasado domingo, durante el tiempo extra del partido de la NFL en el Santiago Bernabéu entre Washington Commanders y Miami Dolphins, replicaron el festejo.

Todo inició cuando Jack Jones interceptó a Marcus Mariota en la primera jugada ofensiva del tiempo extra. Posteriormente, Riley Patterson pateó un gol de campo de 29 yardas que terminó dándole una emocionante y dramática victoria a los Dolphins por marcador de 16-13.

CR7 realizó mítica celebración en el Santiago Bernabéu por años. Ayer, en la que fue su casa, Jones le hizo un homenaje lleno de aura al futbolista portugués con un ‘Siuuu’ que fue coreado por los más de 78,000 espectadores presentes en el recinto.

Jack Jones envío mensaje a Cristiano Ronaldo

Ya en la zona mixta del Santiago Bernabéu, Jones fue consultado por la prensa sobre la motivación que lo llevó a imitar la celebración de Cristiano Ronaldo. El conerback confesó que fue gracias a los videojuegos.

“Comenzó en realidad con un videojuego. Solía jugar al FIFA cuando era niño y tenía a Cristiano Ronaldo en la portada. Somos Ronaldo. Un mensaje para él: sigue haciendo lo que estás haciendo, en Estados Unidos te estamos viendo”, dijo.

No es la primera vez que la CR7manía llega a la NFL. El pasado mes de octubre, Konata Mumpfield celebró su primer touchdown a lo Cristiano Ronaldo en la victoria de Los Angeles Rams sobre Jacksonville Jaguars en Londres.

Se trató del primer touchdown del receptor novato en la NFL y lo celebró al estilo Cristiano ante 80,000 espectadores.

La NFL cerró su gira internacional 2025 en el Santiago Bernabéu, con el duelo entre Miami Dolphins y Washington Commanders. Se trató del último partido fuera de Estados Unidos esta temporada.

La travesía comenzó en São Paulo, Brasil, con el choque entre Chargers y Chiefs, y continuó en Dublín, Irlanda, donde Colts y Steelers se midieron en el Aviva Stadium. Londres fue sede de dos partidos: Jaguars vs. Browns en el Tottenham Hotspur Stadium y Jets vs. Bears en Wembley.

La gira siguió en Alemania, con Eagles vs. Packers en el Olympiastadion de Berlín y Patriots vs. Lions en el Deutsche Bank Park de Frankfurt.



