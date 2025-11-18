Exsecretario del Tesoro, Larry Summers, se retira de su cargo tras publicación de correos electrónicos de Epstein

Larry Summers manifestó el lunes en la noche que estaba “profundamente avergonzado” por su relación con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, y dijo que pausaría todos sus compromisos públicos mientras trabaja para “reconstruir la confianza y reparar las relaciones”, pero el profesor de la Universidad de Harvard añadió que sigue impartiendo clases mientras algunas personas solicitan que la institución académica rompa lazos con él.

“Me avergüenzo profundamente de mis acciones y reconozco el dolor que han causado. Asumo toda la responsabilidad por mi desacertada decisión de seguir comunicándome con el Sr. Epstein”, declaró Summers. “Si bien continuaré cumpliendo con mis obligaciones docentes, me retiraré de mis compromisos públicos como parte de un esfuerzo más amplio por reconstruir la confianza y reparar las relaciones con las personas más cercanas a mí”.

La semana anterior surgieron nuevas precisiones sobre la vinculación entre Summers con Epstein cuando un comité de la Cámara de Representantes publicó correos electrónicos que mostraban años de correspondencia personal entre ambos, incluyendo comentarios sexistas de Summers y peticiones de consejos románticos a Epstein.

La primera declaración, del también exsecretario del Tesoro de la era del expresidente Bill Clinton, sobre la correspondencia recientemente revelada de Epstein llega justo después de que la senadora Elizabeth Warren solicitara a Harvard que rompiera relaciones con Summers y ejerciendo nueva presión sobre la conocida universidad para que lo responsabilice por su cercana amistad con el delincuente sexual fallecido.

Warren, exprofesora de la Facultad de Derecho de Harvard y actualmente senadora demócrata de más antigüedad por Massachusetts, expresó que cree que Summers (expresidente de Harvard y uno de sus profesores más destacados) “no es de fiar” con los alumnos dada su relación con Epstein.

“Durante décadas, Larry Summers ha demostrado su inclinación por servir a los ricos y poderosos, pero su disposición a congraciarse con un delincuente sexual convicto demuestra una falta de criterio monumental”, apuntó Warren.

“Si tuvo tan poca capacidad para distanciarse de Jeffrey Epstein incluso después de todo lo que se supo públicamente sobre los delitos sexuales de Epstein con menores, entonces no se puede confiar en que Summers asesore a los políticos, legisladores e instituciones de nuestra nación, ni que imparta clases a una generación de estudiantes en Harvard ni en ningún otro lugar”.

Un representante del Center for American Progress, el centro de estudios con tendencias izquierdistas donde Summers ha sido su principal investigador, dijo el lunes en la noche luego de la declaración del exsecretario del Tesoro: “Larry Summers ha anunciado que se retira inmediatamente de sus compromisos públicos, lo que incluye poner fin a su beca en el CAP”.

Asimismo, fue director del Consejo Económico Nacional durante la administración del expresidente Barack Obama, y ha sido una de las voces económicas más influyentes de Estados Unidos por varias décadas, informó CNN.

Warren, populista en el tema económico, tuvo desacuerdos con Summers en el pasado sobre las regulaciones financieras. Pero su nuevo llamado a los responsables políticos e instituciones para que negaran a Summers representaba una crítica todavía más dura de su carácter.

El expolítico renunció como presidente de Harvard en 2006 bajo la presión por numerosas polémicas, incluyendo una insinuación de que los hombres podrían tener un mejor desempeño en las ciencias debido a las diferencias genéticas con las mujeres.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicó el miércoles pasado decenas de miles de páginas recibidas del patrimonio de Epstein. En ella se encontraba múltiples intercambios entre Summers y Epstein ocurridos al menos entre 2013 y 2019. Epstein ya se había declarado culpable en 2008 de cargos estatales en Florida por un delito de incitación a la prostitución y otro de incitación a la prostitución con una menor.

Los mensajes muestran que ambos conversaban frecuentemente sobre la actualidad, los titulares políticos y figuras relevantes de los círculos de élite, desde la política nuclear de Irán hasta las decisiones de Donald Trump en su primer mandato.

En otros mensajes, los dos hombres parecían discutir las aventuras amorosas de Summers y Epstein le brindaba consejos.

En noviembre de 2018, Summers pareció reenviar un correo electrónico de una mujer para pedir el consejo de Epstein sobre cuándo responder.

“Creo que lo más apropiado es no responder por un tiempo”, escribió Summers. (Casualmente, en el mismo correo electrónico preguntó si Epstein creía que Trump se estaba “volviendo más loco” o si ya estaba “loco de remate”).

En el mes de marzo de 2019, los hombres en cuestión intercambiaron varios correos electrónicos en una mañana, al parecer debatiendo si Summers debía escribirle a la mujer que le interesaba sentimentalmente.

El contacto constante de Summers con Epstein en ese período fue particularmente significativo porque, solo unos meses antes, el Miami Herald había publicado una investigación completa en la que se detallaba los abusos de Epstein a menores de edad y exponían lo que el medio de comunicación llamó “el acuerdo de su vida”, que negoció entre 2007 y 2008 para zafarse de los cargos federales.

Por otro lado, Elisa New, esposa de Summers, profesora emérita de literatura estadounidense en Harvard y el Wall Street Journal, informó que Summers le había pedido a Epstein que donara dinero a la organización sin fines de lucro de su esposa. El periódico estudiantil de la universidad, The Havard Crimson, dio a conocer sobre la indignación de varios profesores por los correos electrónicos intercambiados por los dos hombres.

Rachel McCleary, profesora del departamento de economía, donde Summers todavía impartía clases, declaró a The Crimson que su relación con Epstein no fue “un simple desliz”, sino más bien un “defecto de carácter”.

Después de la publicación del último lote de documentos de Epstein, que incluía múltiples comentarios discusiones sobre el presidente, Trump dijo que le había pedido a su fiscal general, Pam Bondi, que investigara las relaciones con Epstein con figuras e instituciones de alto perfil. Entre las personas que nombró el mandatario republicano estaban Summers, Clinton y JPMorgan Chase.

