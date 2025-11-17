Trump pide a los congresistas republicanos votar a favor de publicar los archivos de Epstein

El presidente Donald Trump pidió a los congresistas republicanos que voten a favor de la publicación total de todos los documentos relacionados con Jeffrey Epstein, una acción que está prevista a ser determinada el próximo martes en la Cámara de Representantes.

“Los republicanos de la Casa (de Representantes) deberían votar para difundir los archivos de Epstein porque no tenemos nada que esconder, y es tiempo de salir adelante de este Engaño Demócrata perpetrado por lunáticos de izquierda radical para distraer del gran éxito del Partido Republicano”, declaró Trump el domingo a través de su cuenta en TruthSocial.

La postura de Trump se produjo solo horas después de que los medios reportaran que los republicanos forzarían la votación el martes. El objetivo es desclasificar la totalidad de los archivos de Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019, una semana después de que se hicieran públicos correos que lo vinculan y mencionan al actual Presidente.

Trump asegura que ya fue entregada una gran cantidad de información

Trump, quien en su momento fue conocido de Epstein y había prometido durante su campaña revelar toda la documentación sobre los delitos sexuales del financiero, incluyendo la prostitución de menores, aseguró que ya se ha entregado una gran cantidad de información. “El Departamento de Justicia ya entregó decenas de miles de páginas al público sobre ‘Epstein'”, afirmó el Presidente.

“Están analizando a varios operadores demócratas (Bill Clinton, Reid Hoffman, Larry Summers, etc.) y su relación con Epstein, y el Comité de Supervisión del Congreso puede tener lo que sea a lo que legalmente tengan derecho”, señaló el mandatario.

Publicación de archivos que mencionaron a Trump

Las expectativas por la votación se producen después de que el Congreso revelara 20,000 archivos la semana pasada. Los documentos contienen comunicaciones que mencionan a Trump e insinúan que el presidente estaba al tanto de los crímenes de Epstein y había pasado “horas” con una de las víctimas.

En respuesta, Trump negó el viernes cualquier vínculo con Epstein, y declaró que “inventaba memos” sobre él. Agregó además que “a nadie le importaba Epstein cuando estaba vivo” y que los demócratas ya habrían difundido cualquier prueba tras la “avasalladora victoria” electoral de 2024, si tuvieran algo.

“Algunos miembros del Partido Republicano están siendo ‘usados’, y nosotros no podemos permitirlo. Empecemos a hablar de los logros récord del Partido Republicano, y no caigamos en la ‘TRAMPA’ de Epstein”, apuntó.

Con información de EFE

