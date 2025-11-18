Hombre bailó 144 horas en el juego Dance Revolution: insólito récord Guinness

La comunidad gamer quedó sorprendida tras conocerse el caso de Szabolcs Csépe, un ingeniero húngaro de 34 años conocido como GrassHopper, que logró bailar durante 144 horas seguidas en el popular videojuego Dance Dance Revolution (DDR).

El desafío lo convirtió en el nuevo referente mundial de las maratones de videojuegos, un logro que será destacado en la próxima edición de Guinness World Records Gamer’s Edition.

La historia detrás de un insólito record Guinness: bailó más de 3,000 canciones

Durante seis días continuos, Csépe puso a prueba su resistencia física y mental. Cada jornada exigió precisión, agilidad y un enfoque absoluto para seguir el ritmo del juego sin perder puntos ni coordinación.

Bailó más de 3,000 canciones, quemó más de 22,000 calorías y superó la anterior marca de 138 horas y 34 segundos. Su registro fue certificado oficialmente por Guinness World Records y difundido por medios internacionales como Daily Mail, que destacaron cómo su hazaña llamó la atención de miles de aficionados.

Pero el logro no fue un golpe de suerte. Csépe lleva casi veinte años perfeccionando su técnica en el juego. Es ingeniero en tecnologías de la información, creador de contenido en Twitch y YouTube, y un entusiasta de los desafíos de resistencia.

Su apodo, GrassHopper, lo acompaña desde la niñez y representa la energía que siempre lo caracterizó.

Otros record Guinness por duración que se ha marcado en videojuegos:

Naruto (28 horas, 11 minutos y 32 segundos)

(28 horas, 11 minutos y 32 segundos) Tetris Effect (32 horas, 32 minutos y 32 segundos)

(32 horas, 32 minutos y 32 segundos) Gran Turismo 7 (90 horas)

Su motivación para este nuevo reto surgió tras conocer el registro de Carrie Swidecki, quien en 2015 bailó Just Dance por más de 138 horas. Sobre su experiencia, Csépe resumió a la BBC: “Jugar DDR siempre es divertido para mí, así que este desafío fue, en pocas palabras, tediosamente alegre”.

Desde su lanzamiento en 1998, DDR se consolidó como uno de los videojuegos más populares del género rítmico. Su combinación de música, coordinación y actividad física lo convirtió en un fenómeno cultural presente en arcades, consolas y competencias.

Incluso, fue declarado deporte oficial en Noruega en 2004. Para Csépe, elegir DDR era una decisión natural: “DDR siempre fue diversión y superación”.