Hispana se viraliza en TikTok tras contar la insólita razón para cancelarle una cita (Video)

Una usuaria hispana en TikTok se volvió tendencia tras compartir la insólita razón que un hombre le dio para cancelar una cita romántica a último momento: no tenía ropa limpia.

El relato, contado con humor, pero también con asombro, generó miles de reacciones por todos los detalles que ofreció la chica. Aclaró que se conocieron por una aplicación de citas, de manera casual, pero que al poco tiempo decidieron dejar la pantalla y verse en persona.

La excusa que lo arruinó todo

La protagonista de la historia, de origen argentino y quien solo se identifica en la plataforma como Cami (@_mehire), explicó que luego de conocer al chico en la app, ambos mantenían una conversación constante desde hacía varios días.

Según relató, él fue quien propuso encontrarse un martes para romper la rutina semanal y salir a tomar algo. Todo parecía ir bien hasta que, al intentar confirmar la hora del encuentro, recibió un mensaje inesperado: “Me vas a matar, no tengo ropa limpia, está toda la ropa para lavar”.

Entre divertida y molesta, la joven compartió su reacción ante la cámara: “¿Cómo no vas a tener un jean limpio? No te pido un esmoquin, ¡un jean, una remera!”. Su video acumuló más de 100,000 reproducciones en pocas horas.

Algunos usuarios le comentaron que la excusa fue barata, pero perfecta, según la ocasión. Por su parte, otros le dijeron que probablemente la vida le libró de relacionarse con una persona capaz de romper un compromiso por no tener ropa limpia, lo cual consideraron insólito.

“Esa es la excusa universal del que no quiere ir”, escribió un usuario. Otro añadió: “Sal de ahí, por sucio”, mientras que muchos coincidieron en que, más allá de la falta de ropa limpia, la situación revelaba una clara falta de interés por parte del chico.