Israel califica de “histórica” la resolución de la ONU sobre el plan de Trump en Gaza

El presidente de Israel, Isaac Herzog, calificó la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU como “histórica” luego de ser aprobada con base en el plan propuesto por el presidente Donald Trump para Gaza.

En una nota oficial, Herzog manifestó su optimismo de que la resolución de la ONU pueda generar resultados positivos, y destacó la urgencia de fortalecer las conversaciones de paz.

“Confío en que esta resolución del Consejo de Seguridad, junto con las actividades de intercambio entre personas y las nuevas iniciativas, conduzcan, esperemos, a un resultado positivo”, señaló Herzog, enfatizando que “es necesario un diálogo mucho más intenso entre israelíes y palestinos”.

Respaldo al plan de Trump

Asimismo, el presidente Herzog elogió el plan presentado por Trump, ya que considera que aborda directamente las preocupaciones de seguridad de Israel en la región.

De acuerdo con Herzog, el plan estadounidense atiende las necesidades de seguridad de Israel, “qué hacer con Gaza y qué hacer con lo que sucede en Cisjordania”. El mandatario israelí también fue enfático en la necesidad de evitar la violencia. “Una cosa debe quedar clara: debemos asegurarnos de que no haya violencia de ningún tipo”, reiteró.

Herzog destacó el papel del presidente Trump para lograr este “momento crucial en la política mundial”. Además, subrayó la importancia de la liberación de todos los rehenes retenidos: “¡Todavía hay tres cuerpos en Gaza, y queremos que regresen cuanto antes!

Piden a líderes palestinos frenar apoyo al terrorismo

El presidente israelí instó además a la comunidad internacional a presionar al liderazgo palestino para que realice cambios estructurales y frene el apoyo al terrorismo.

“Díganle clara y francamente al liderazgo y a la nación palestina: impulsen reformas, dejen de financiar a terroristas, dejen de fomentar la retórica que los envalentona y sentémonos a encontrar nuevas soluciones para nuestra convivencia futura”, acotó el mandatario.

La resolución, que fue aprobada con 13 votos a favor (China y Rusia se abstuvieron), establece la creación de una Fuerza de Seguridad Internacional (ISF). Esta fuerza operará hasta diciembre de 2027 con el objetivo de asegurar las fronteras de Gaza con Israel y Egipto, proteger a civiles y corredores de ayuda, y formar una nueva fuerza policial palestina.

La tensión se mantiene alta, ya que, aparte del conflicto en Gaza, la ONU estima que al menos 1.000 personas han muerto en Cisjordania por actos de violencia israelíes desde octubre de 2023.

Con información de EFE

