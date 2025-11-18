Kike Hernández se perderá el Clásico Mundial 2026 con Puerto Rico

La noticia ha caído como un balde de agua fría para los aficionados puertorriqueños. Kike Hernández, figura clave en las últimas participaciones de Puerto Rico en el Clásico Mundial, confirmó que estará ausente en la edición de 2026 debido a un procedimiento médico urgente.

El jugador tomó la difícil decisión de priorizar la cirugía durante el invierno de la MLB, el único periodo que le permite una rehabilitación completa sin afectar la temporada regular de su equipo en las Mayores.

Hernández reveló que ha estado lidiando con problemas persistentes en el brazo, específicamente en el músculo extensor del codo. La lesión requiere una operación que, si bien es común en el béisbol, necesita un periodo de recuperación considerable.

Kike Hernández ha ganado dos Series Mundiales con Dodgers. Crédito: AP

El calendario del Clásico Mundial de Béisbol, que se celebra durante los Spring Trainings de la MLB, choca directamente con el proceso de rehabilitación post-operatorio. De haberse unido al equipo, Kike habría puesto en riesgo su recuperación y su preparación para la temporada de la MLB.

“Es una decisión muy dura, pero necesaria. El codo no está al 100% y necesito arreglarlo ahora para poder jugar sin dolor en la temporada. Mi corazón está con Puerto Rico, pero debo ser responsable con mi salud“, explicó Hernándes a través de sus redes sociales.

La ausencia de Kike Hernández se sentirá profundamente en el dugout boricua, donde su versatilidad para jugar en el infield y outfield, además de su liderazgo y energía contagiosa, eran activos invaluables para el equipo. Puerto Rico ahora deberá buscar alternativas para llenar el vacío dejado por su estelar utility.

