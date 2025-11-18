La casa de Tekashi 6ix9ine fue asaltada por cuatro hombres armados y tomaron a su madre como rehén

La casa del rapero Tekashi 6ix9ine, ubicada en Florida, fue asaltada la noche del domingo por cuatro hombres armados y su madre fue tomada como rehén por los sospechosos, informaron autoridades del Condado de Palm Beach.

De acuerdo con los primeros reportes, agentes de la Oficina del Sheriff interrogaron a testigos en la mansión, quienes indicaron que “cuatro hombres armados y enmascarados” habían entrado en la vivienda, informó el portal TMZ.

La policía indicó que la madre del cantante, de unos 60 años, fue retenida fuera de la casa mientras los asaltantes corrían hacia el interior para saquearla. Los sospechosos exigieron dinero y las llaves de un automóvil antes de huir. En el momento del incidente, Tekashi no se encontraba en el domicilio.

Durante la inspección, un perro policía rastreó diversos puntos de la propiedad sin encontrar nada relevante. Las autoridades indicaron que los responsables podrían haber escapado en un vehículo y, por el momento, no se reportan heridos ni se han realizado detenciones.

Tekashi 6ix9ine, cuyo nombre real es Daniel Hernández, es conocido no solo por su música, sino también por sus escándalos.

En julio, el intérprete de ‘Shaka Laka’ fue expulsado de un club nocturno tras protagonizar una pelea con otro cliente. La policía de Hialeah confirmó que los agentes intervinieron en el bar Playpen 2 después de recibir reportes de un disturbio.

Además, Tekashi estuvo involucrado en un pleito legal con la cadena de gimnasios LA Fitness, a la que demandó por $1 millón de dólares “en daños y perjuicios”, alegando que no lo protegieron cuando fue brutalmente atacado en una de sus sucursales en el condado de Palm Beach. Ese episodio, ocurrido el 21 de marzo de 2023, dejó al cantante con varias lesiones tras ser agredido por tres hombres en el vestuario.

