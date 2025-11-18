Martha Higareda da a luz a sus gemelas con Lewis Howes

La actriz mexicana Martha Higareda y su esposo, el empresario y conferencista estadounidense Lewis Howes, dieron a conocer este martes la llegada de sus gemelas, convirtiendo oficialmente su vida en una familia de cuatro.

El anuncio lo realizó la pareja a través de un video difundido en sus redes sociales, donde se observan las manos de ellos entrelazándose con las diminutas manos de las recién nacidas, un gesto que de inmediato provocó toda clase de reacciones de alegría entre sus seguidores, colegas y amigos.

“Bienvenidas al mundo a nuestras gemelas. Estamos tan bendecidos y agradecidos con Dios por el milagro de la vida”, escribieron en el mensaje que acompañó la publicación.

En el mismo comunicado, Howes reveló que el nacimiento no estuvo exento de complicaciones. Según detalló, Martha y una de las bebés enfrentaron problemas durante el parto, aunque aclaró que ambas se encuentran ya en proceso de recuperación y evolucionando de manera favorable.

“Martha y una de las bebés tuvieron algunos sustos de salud, pero ahora se están recuperando y tanto las bebés como su mamá están bien. Más adelante les vamos a compartir lo que vivimos”, señaló.

El empresario también aprovechó el mensaje para expresar su agradecimiento a sus seres queridos y a la comunidad que los ha acompañado durante esta etapa.

“Gracias por todo su amor y apoyo, gracias a nuestra maravillosa familia y amigos que nos han apoyado incondicionalmente durante este tiempo. No sé qué haríamos sin su apoyo. Gracias a Dios”, expresó.

La llegada de las gemelas ocurre apenas unos meses después de que Martha Higareda y Lewis Howes contrajeran matrimonio en febrero de este año, tras cuatro años de relación. Aunque han mantenido en privado la mayoría de los detalles de su vida personal, se sabe que la ceremonia se realizó en Playa del Carmen, el mismo lugar donde se conocieron cuando él invitó a la actriz a bailar salsa, un gesto que marcó el inicio de su historia de amor.

Con el nacimiento de sus hijas, Martha Higareda y Lewis Howes abren un nuevo capítulo familiar que, según han adelantado, estarán dispuestos a compartir con sus seguidores en cuanto la salud y el ritmo de su hogar lo permitan.

