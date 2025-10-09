Martha Higareda revela cómo superó sus complicaciones para ser mamá

Martha Higareda se sinceró sobre las complicaciones que llegó a atravesar para poder quedar embarazada de las gemelas que están a pocas semanas de nacer. Hasta llegó a pensar que jamás iba a poder, debido a algunas dificultades médicas, ya que su fertilidad se vio bastante afectada por los miomas que tenía.

“No iba a poder lograrlo, porque yo tenía una situación que no siempre se habla. Muchísimas mujeres, entre 7 de cada 10, padecemos de una cosa que se llama miomas, que son unos tumores benignos que pueden crecer dentro del útero o en las capas del útero o en la parte exterior del útero. No facilita que seas fértil, porque el cuerpo dice: ‘Aquí tengo algo'”, dijo en el pódcast ‘De todo un mucho’ con Yordi Rosado.

La actriz reveló que tuvo que buscar ayuda profesional para poder asimilar de qué manera las emociones y sus responsabilidades la estaban perjudicando en el tema de la fertilidad. Parte de ello partía de cómo era la relación con su entorno familiar, y desde ese momento comenzó a mejorar cuando entendió que el daño era para sí misma.

“Se sentó conmigo y me dijo: ‘¿Cuántos miomas tienes? ¿Dónde están? Me alegra que no están dentro del útero, porque quiero preguntarte cómo está tu relación con Lewis, y también con tu familia que no es Lewis: mamá, papá, hermanos, tu familia nuclear, y si te sientes responsable de todos ellos'”, le comentó a Yordi.

Martha mencionó que en esa etapa ella sentía que debía proteger a varios seres queridos, hasta que entendió que esa situación no se estaba volviendo sana. Su psicóloga le dijo que quizá no podía quedar en estado de gestación porque ya tenía responsabilidades que ni siquiera debía asumir, y después del momento en el que lo entendió, las cosas comenzaron a fluir.

No quiso terminar su intervención sin aclarar que fue una responsabilidad que asumió porque así lo quiso: “Ahí fue una lloradera… tu cuerpo te está diciendo, no te puedes embarazar porque ya estás embarazada, ¿para qué quieres tener más hijos? Si tu cuerpo cree que ya tienes 9 y tu psicología también. En defensa de mi familia, nunca me lo exigieron y nunca me lo pidieron”.

Sigue leyendo:

· Martha Higareda enfrenta un drama familiar con su suegra antes de nacer sus gemelas

· Martha Higareda y Lewis Howes anuncian que serán papás de gemelos

· Martha Higareda espera a su primer hijo con Lewis Howes, ex de Yanet García