Negligencia médica en Florida: bebé muere tras recibir dosis 10 veces mayor de potasio

Un caso de presunta negligencia médica ha sacudido a la comunidad de Florida, luego de que un error en la dosificación de un medicamento vital terminara con la vida de un niño de tan solo 2 años.

De’Markus Page, ingresado al Hospital Universitario y Clínicas Shands, perteneciente a la University of Florida Health, por un desequilibrio electrolítico, murió tras recibir una dosis de potasio 10 veces superior a la indicada para su condición.

El trágico incidente, ocurrido en marzo de 2024, ha derivado en una demanda civil por homicidio culposo interpuesta por su madre, Dominique Page, quien busca justicia e indemnización por la pérdida de su hijo.

Un punto decimal omitido que costó una vida

De acuerdo con la documentación judicial, el fatal desenlace fue consecuencia de un error tan simple como devastador: la omisión de un punto decimal en la prescripción médica.

El doctor Jiabi Chen, señalado en la demanda como responsable directo, habría aumentado la dosis de reposición de potasio de 1 milimol a 15 milimoles, lo que representa un incremento del 1,000% respecto a la cantidad adecuada para un niño de apenas 9.52 kilogramos.

Esta sobredosis se administró en 2 ocasiones en un lapso corto, provocando una peligrosa hipercalemia que desencadenó un paro cardiaco fulminante.

Alertas ignoradas y fallas en cadena

El ingreso de De’Markus el 3 de marzo de 2024 se produjo por niveles anormalmente bajos de potasio, un cuadro clínico que suele tratarse con reposición cuidadosa del mineral. Sin embargo, lo que inició como una intervención de rutina se convirtió rápidamente en una lucha contrarreloj.

La demanda sostiene que, aunque los sistemas automatizados del hospital activaron alertas sobre la dosis excesiva, ningún miembro del equipo médico, incluyendo farmacéuticos, enfermeras ni personal de supervisión, detectó o corrigió la equivocación antes de que el medicamento fuera suministrado.

Pocos minutos después de recibir la segunda inyección con la dosis errónea, el pequeño colapsó. El reporte legal afirma que ocurrió una serie de fallas adicionales durante los intentos de reanimación. Una de las más graves fue el retraso en la intubación correcta, que habría tardado más de 20 minutos. Esta demora provocó que el menor sufriera un daño cerebral irreversible debido a la falta prolongada de oxígeno. Durante ese periodo crítico, la condición de De’Markus se agravó drásticamente.

Tras ser reanimado, el niño fue conectado a soporte vital, pero su estado no mostró mejoría. Durante 2 semanas, experimentó convulsiones severas y fallas neurológicas consistentes con daño cerebral profundo. Los especialistas informaron a la familia que las probabilidades de recuperación eran prácticamente nulas. Frente a ese escenario desgarrador, Dominique Page y su familia tomaron la dolorosa decisión de retirar el soporte vital el 18 de marzo de 2024, confirmando oficialmente la muerte del menor.

La demanda busca justicia y expone fallas del sistema

La demanda civil presentada por la madre solicita una compensación mínima de $50,000 dólares por el dolor, sufrimiento y pérdida irreparable causada por lo que considera un acto de negligencia médica. Aunque la cifra podría parecer baja para un caso tan grave, en Florida las demandas por homicidio culposo tienen umbrales iniciales que suelen aumentar conforme avanza el proceso legal.

El abogado de la familia, Jordan Dulcie, ha declarado públicamente que la muerte del niño “era completamente evitable” y que este caso refleja una preocupante falla sistémica dentro del hospital. “Ningún sistema debería permitir que una dosis tan peligrosa se administre sin verificación”, señaló.

Dulcie también subrayó que los protocolos de seguridad y las revisiones multipaso existen precisamente para prevenir este tipo de errores, especialmente en pacientes pediátricos, donde los márgenes de seguridad son mucho más estrechos.

Un caso que reabre el debate sobre la seguridad hospitalaria

El centro médico y el doctor Chen se encuentran en el centro de la controversia y, aunque la institución no ha emitido comentarios detallados sobre el caso debido a la demanda en curso, el incidente ha despertado un intenso debate sobre la seguridad hospitalaria.

Expertos en salud consultados por medios locales han reiterado que los errores de medicación son una de las principales causas de incidentes graves en hospitales, pero que la mayoría pueden evitarse mediante controles estrictos, capacitación continua y tecnología de verificación más avanzada.

La muerte de De’Markus Page no solo representa una tragedia familiar, sino también un llamado urgente a reforzar los sistemas de seguridad clínica. Mientras la demanda avanza, la comunidad médica y legal observa de cerca un caso que podría sentar precedentes sobre la responsabilidad en errores de dosificación y el papel de la supervisión institucional en hospitales de todo el país.

