Nintendo revela primeras imágenes de ‘The Legend of Zelda’: la película real

Los fanáticos de “Hyrule Field” están comenzando a vivir un sueño hecho realidad. El emblemático videojuego ‘The Legend of Zelda’ tendrá muy pronto su primera película real o real action, lo que significa que la historia abandonará la animación y se mudará a las actuaciones humanas.

Nintendo y Sony Pictures han revelado las primeras imágenes de la adaptación, que actualmente está siendo filmada en Wellington, Nueva Zelanda.

Los detalles de las imágenes publicadas por Nintendo

Aunque no es mucho material, es suficiente para entender el concepto. En las imágenes publicadas en redes sociales aparece el actor Benjamin Evan Ainswort, quien interpreta a “Link”, el llamado héroe del tiempo.

Asimismo, aparece la actriz Bo Bragason, que encarna a la princesa Zelda. Además de mostrar a los actores, se aprecia un paisaje que podría ser el simbólico “Hyrule Field”, el gigantesco campo abierto por donde Link camina una y otra vez en los videojuegos.

Curiosamente, Link aparece en una versión adulta, al igual que Zelda, que además lleva un arco y flechas. Hasta el momento, Nintendo no ha revelado en qué punto de la historia estará la película, pero podría ser un interesante viaje de épocas, considerando que han sido múltiples videojuegos.

La vestimenta del protagonista también parece estar muy apegada al videojuego, así como el cabello rubio, la mirada y sus peculiares orejas puntiagudas, ya que pertenece a la raza de los “hylianos”.

Cabe destacar que las fotografías salen un par de días después de que se filtrara un video tomado en el set de la película, y el cual parece revelar que la actriz Dichen Lachman se ha unido al elenco en el rol de Impa, la guardespaldas de Zelda.

El legendario desarrollador de videojuegos, Shigeru Miyamoto, es el productor de esta película, dirigida a su vez por Wes Ball. Aunque se desconoce exactamente de qué tratará la producción, la fecha oficial de su estreno en cines ya está anunciada: 7 de mayo de 2027.