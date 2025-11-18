Rama caída causó choque fatal en Nueva York, dejando 3 niños huérfanos

Yisroel Freeman, joven padre de 29 años, murió trágicamente cuando conducía en Chestnut Ridge, condado Rockland de Nueva York.

Según las autoridades, Freeman se dirigía a Bais Medrash of Dexter Park, una escuela judía privada ubicada en 445 South Pascack Road alrededor de las 9:40 a.m. del domingo, cuando una rama de árbol atravesó el parabrisas de su auto. El vehículo avanzó y chocó contra otro árbol a baja velocidad.

Los servicios de emergencia, entre ellos la policía de Ramapo, el departamento de bomberos de South Spring Valley, Chaverim de Rockland y Rockland Hatzolah, llegaron rápidamente y trabajaron para liberarlo de los restos del vehículo.

Freeman inicialmente no respondía, pero recuperó la consciencia y habló con los paramédicos en el lugar del accidente. Fue trasladado al Westchester Medical Center, donde posteriormente falleció a causa de sus heridas, informó News 12.

Si bien se reportaron fuertes vientos en la zona al momento del accidente, la policía aún investiga la causa de la caída de la rama. Freeman era nativo de Borough Park (Brooklyn, NYC) y dejó tres niños huérfanos, detalló VIN News.

El congresista Mike Lawler (R-NY) expresó sus más sentidas condolencias e instó a la precaución en las carreteras durante las condiciones climáticas adversas. “Siento mucho lo sucedido a la familia Freeman tras el trágico accidente de esta mañana en Chestnut Ridge”, dijo citado por Rockland Daily. “Con los fuertes vientos que estamos experimentando en todo el valle del Hudson, les pido a todos que extremen las precauciones en las carreteras”.

