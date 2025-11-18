Sargento del NYPD se hizo pasar por agente de ICE para vengarse de una mujer que lo rechazó

Un sargento de la policía de Nueva York fue acusado de hacerse pasar por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en un intento de intimidar a una mujer que había rechazado sus insinuaciones románticas, según reveló este martes The New York Post citando fuentes policiales.

El oficial, identificado como Atickul Islam, de 29 años, presuntamente conoció a la mujer en línea y, tras ser rechazado, desarrolló un plan de represalia en el que fingió ser un alto funcionario federal.

The New York Post indicó que Islam habría amenazado a la víctima mientras estaba fuera de servicio, asegurándole que era un “director de campo” de ICE y que enviaría agentes a su domicilio en Queens.

De acuerdo con la acusación formal, el sargento —que también utilizaba el alias James W. Anderson— presionó a la mujer y a su familia para que se presentaran en la oficina del ICE en Nueva York antes del 15 de abril.

Se desconoce el estatus migratorio de la víctima y sus allegados.

El caso salió a la luz cuando la Oficina de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Nueva York recibió una denuncia por acoso y descubrió que el sargento había suplantado a un agente federal, informó The New York Post.

Tras el hallazgo, el NYPD remitió el caso a las autoridades federales.

Islam, adscrito al Área de Servicio 3 en Brooklyn, fue arrestado el martes y enfrenta un cargo federal por suplantación de identidad de un funcionario de Estados Unidos. Se declaró inocente durante su comparecencia y fue liberado bajo fianza personal de $25,000 dólares por orden de la jueza magistrada Taryn Merkl.

Durante la audiencia, la fiscal adjunta Rebecca Schuman pidió que se impusiera una orden de alejamiento porque el acusado “sabe dónde vive la víctima”. La jueza prohibió cualquier tipo de contacto entre el sargento y la mujer afectada.

El abogado del acusado, John Arlia, informó que el NYPD suspendió a Islam con goce de sueldo y le retiró su placa y su arma de servicio. En la vista, aseguró que está “absolutamente decidido a luchar contra estos cargos”.

Si resulta culpable, podría enfrentar hasta tres años de prisión. Su próxima cita judicial está prevista para el 6 de enero.

Sigue leyendo:

• Policías de Nueva York reciben mensaje desde Times Square: Florida los invita a mudarse

• Familia de una adolescente de El Bronx afirma que NYPD es responsable de su suicidio bajo custodia

• Policía del NYPD recibe disparo en la cara en una emboscada en Brooklyn y mata al tirador