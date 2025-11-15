Policías de Nueva York reciben mensaje desde Times Square: Florida los invita a mudarse

El sheriff del condado de Volusia, Mike Chitwood, envió un mensaje a los agentes del Departamento de Policía de Nueva York: mudarse a Florida.

La Fundación del Sheriff del Condado de Volusia, organización sin fines de lucro que apoya los esfuerzos de reclutamiento y financiación del departamento, puso vallas publicitarias en Times Square, Nueva York, con mensajes dirigidos a los oficiales del NYPD.

Una de las vallas decía: “Estimado NYPD, la soleada Florida les espera”, e incluía un código QR que dirige a la página de empleo de la Oficina del Sheriff de Volusia, según FOX.

Otra añadía: “Sirve a una comunidad que te aprecie”.

El medio indicó que las vallas se mostrarán 80 veces al día hasta el 31 de enero de 2026.

La Oficina del Sheriff de Volusia señaló que los anuncios fueron financiados por la fundación y no con fondos públicos. “No importa de dónde vengas, si eres un gran policía, la soleada Florida es un lugar fantástico para comenzar tu próximo capítulo”, publicó la VSO en su página de Facebook.

Chitwood también ha promovido el Programa de Bonificación por Reclutamiento de Agentes del Orden de Florida, lanzado en 2022, que otorga un pago único de $5,000 dólares después de impuestos a los agentes recién contratados.

FOX señaló que, hasta ahora, el programa ha distribuido más de $58 millones de dólares en incentivos. “Animo a los agentes del NYPD a que investiguen eso. Aquí recibirán apoyo y tendrán una calidad de vida extraordinaria”, dijo Chitwood.

El sheriff, quien trabajó previamente en Filadelfia y Shawnee, Oklahoma, criticó además los resultados de las elecciones a la alcaldía de Nueva York, en las que los votantes eligieron a Zohran Mamdani, autodefinido como socialista democrático.

Chitwood también invitó a otros profesionales, como médicos, enfermeras y maestros, a considerar mudarse a Florida.

