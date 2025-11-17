Policía del NYPD recibe disparo en la cara en una emboscada en Brooklyn y mata al tirador

Un oficial del Departamento de Policía de Nueva York resultó herido de gravedad este lunes tras recibir un disparo de escopeta en el rostro durante una emboscada en Brooklyn. De acuerdo con información publicada por The New York Post, el agente logró abatir al sospechoso, quien era buscado por un homicidio ocurrido minutos antes.

El oficial herido fue identificado como Sharjeel Waris, de 25 años, quien había acudido alrededor de las 6:00 a.m. a la escena de un asesinato en Brownsville, donde un hombre de 41 años —identificado por la policía como Leroy Wallace— fue hallado baleado en una acera.

Según explicó la comisionada del NYPD, Jessica Tisch, citada por The New York Post, Waris y otro agente permanecían custodiando el lugar cuando la situación escaló.

A las 7:45 a.m., el presunto homicida salió de un apartamento en el primer piso y abrió fuego con una escopeta, impactando al joven oficial en la cara. Waris, pese a estar herido, respondió con al menos un disparo que, según fuentes consultadas por el diario neoyorquino, hirió mortalmente al atacante.

Tras el tiroteo, el sospechoso se atrincheró dentro del apartamento. Un dron introducido por una ventana permitió a los agentes visualizar al hombre tendido en el suelo de la cocina, inmóvil, con la escopeta a su lado. Fue declarado muerto en la escena.

Inicialmente se especuló un posible suicidio, pero el jefe de detectives Joe Kenny señaló que no había indicios balísticos dentro del apartamento que sugirieran un disparo autoinfligido, por lo que la hipótesis principal es que murió por el impacto del arma del policía.

A Waris lo trasladaron al Hospital Universitario Brookdale con heridas compatibles con perdigones de escopeta. Más tarde fue dado de alta en silla de ruedas, recibido por una ovación de alrededor de cien agentes uniformados.

El presidente de la Asociación Benéfica de la Policía, Patrick Hendry, destacó la valentía del oficial y recordó que se unió al NYPD a los 21 años. “Hoy tenemos otro recordatorio de lo que está en juego cuando un agente del NYPD sale a trabajar”, declaró Tisch.

“Nunca saben qué hay al otro lado de esa puerta”, añadió.

