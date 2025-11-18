Walgreens elimina el pago de días festivos para empleados por hora

Walgreens enfrenta una nueva ola de críticas tras aplicar un ajuste laboral que afecta directamente a miles de empleados por hora en Estados Unidos. La cadena de farmacias, recientemente adquirida por la firma de capital privado Sycamore Partners, retiró el pago de días festivos que sus trabajadores de tiempo completo recibían desde hace años, generando preocupación en un contexto de inflación y aumento del costo de vida.

Un recorte que afecta seis días festivos clave

Documentos obtenidos por Bloomberg revelan que la empresa eliminó el pago automático para seis celebraciones nacionales: Navidad, Día de Acción de Gracias, Año Nuevo, Día de los Caídos, 4 de Julio y Día del Trabajo.

Hasta ahora, los empleados de tiempo completo recibían el pago de esas fechas aunque no hubieran trabajado, un beneficio que representaba varios cientos de dólares anuales para cada trabajador.

El cambio ocurre meses después de que Sycamore Partners adquiriera Walgreens por $10 millones de dólares en agosto, marcando el fin de casi un siglo como compañía que cotizaba públicamente.

Tras la compra, la firma ha profundizado los recortes iniciados por la farmacéutica, que ya incluyen el despido de cerca de 80 trabajadores corporativos –entre ellos buena parte del equipo de comunicaciones– y el cierre de una oficina en el centro de Chicago, además de las 1,200 tiendas anunciadas para cerrar en 2024.

“Ningún trabajador de salud merece vivir así”

El ajuste ha provocado duras críticas de organizaciones laborales. El Pharmacy Guild, sindicato que representa a farmacéuticos y técnicos, afirmó que la medida coloca a los empleados en situaciones económicas insostenibles.

Su cofundador, Shane Jerominski, declaró a Bloomberg: “No creo que ningún trabajador de la salud en este país, sin importar su cargo, merezca vivir así”.

Walgreens y Sycamore Partners no respondieron solicitudes de comentarios sobre el cambio de políticas.

Caída histórica y cuestionamientos al capital privado

Walgreens ha enfrentado un deterioro financiero en los últimos años, presionada por la inflación, mayores costos operativos, bajas tarifas de reembolso por recetas y un incremento en los robos, mientras consumidores migran hacia las compras en línea.

Para octubre de 2024, el valor de sus acciones había caído un 92% respecto a su máximo histórico de 2015.

