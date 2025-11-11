Los 5 empleos de supermercado más difíciles de cubrir

La escasez de mano de obra sigue afectando a los supermercados de todo Estados Unidos. A pesar de los aumentos salariales y la automatización, muchas cadenas no logran cubrir ciertos puestos esenciales, lo que impacta directamente en la experiencia de compra y en las ventas.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), los mayores vacíos se concentran en los empleos de baja remuneración y alta demanda física.

1. Reponedores nocturnos

El trabajo de reponer mercancía durante la noche es uno de los más difíciles de cubrir. Los reponedores nocturnos descargan camiones, colocan productos en los estantes y preparan la tienda para los clientes matutinos. Los turnos suelen ser de madrugada y el esfuerzo físico es considerable.

Sin embargo, muchas personas evitan este empleo a pesar de los incrementos de salario, lo que provoca que los supermercados abran con estantes vacíos y clientes frustrados.

2. Cajeros

Los cajeros representan el rostro del supermercado, pero es una de las posiciones peor pagadas y más estresantes. Lidiar con largas filas y clientes impacientes es parte del día a día, y tras la pandemia, muchos trabajadores abandonaron este tipo de empleo.

Aunque algunas tiendas han implementado cajas de autopago, estas también requieren personal para resolver fallas o asistir a los compradores. Cuando faltan cajeros, los tiempos de espera se disparan y los gerentes deben cubrir varios puestos a la vez.

3. Personal de deli y comidas preparadas

El área de deli, donde se preparan sándwiches, carnes frías y comidas calientes, enfrenta una seria falta de personal. Los empleados deben cocinar, limpiar y atender al público siguiendo normas de higiene estrictas.

La combinación de carga laboral, horarios prolongados y salarios modestos ha reducido el interés por estos puestos.

En consecuencia, muchos supermercados han optado por acortar horarios o vender alimentos preempacados, lo que elimina el toque personalizado que antes distinguía al servicio.

4. Encargados de frutas y verduras

Los trabajadores de la sección de productos frescos son clave para mantener los estantes atractivos y limpios, pero su labor es más exigente de lo que parece.

Deben levantar cajas pesadas, revisar constantemente la frescura y mantener el área en orden. Con menos jóvenes interesados en este tipo de trabajo, los gerentes se ven obligados a cubrir turnos o dejar espacios vacíos.

Esto afecta la percepción del cliente: cuando el área de frutas y verduras luce descuidada, muchos compradores deciden no regresar.

5. Panaderos y empleados de áreas especializadas

Las panaderías, florerías y secciones de productos gourmet requieren trabajadores con habilidades específicas. Preparar pan fresco, decorar pasteles o manipular mariscos implica experiencia y precisión.

Sin embargo, los horarios irregulares y los altos costos de operación han hecho que muchos especialistas abandonen el sector.

Como resultado, algunas tiendas recurren a productos prehechos o reducen su oferta, sacrificando la calidad y el encanto local que solía caracterizarlas.

