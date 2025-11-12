10 empleos con alta demanda que pagan más de $50 dólares por hora
Profesiones en tecnología, salud y finanzas dominan la lista de empleos mejor pagados, con salarios superiores a $50 por hora y alta demanda laboral
Mientras el costo de vida continúa aumentando en Estados Unidos, muchos trabajadores buscan empleos que ofrezcan estabilidad, crecimiento y salarios competitivos. De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), existen profesiones que no solo pagan más de $50 por hora, sino que también presentan una fuerte demanda en la próxima década.
1. Desarrollador de software
El auge tecnológico sigue impulsando la demanda de programadores y desarrolladores. Estos profesionales diseñan aplicaciones, corrigen errores y mejoran programas existentes.
Según la BLS, ganan en promedio $131,450 al año o $63.20 por hora, y se espera un crecimiento del 15% entre 2024 y 2034, uno de los más altos del listado.
2. Gerente financiero
Responsables de la estrategia económica de las empresas, los gerentes financieros elaboran reportes de inversión y planes de crecimiento.
Perciben alrededor de $161,700 anuales, lo que equivale a $77.74 por hora. Se proyectan 128,800 vacantes cada año durante la próxima década.
3. Gerente de marketing
Encargados de atraer clientes y posicionar productos, los gerentes de marketing obtienen ingresos cercanos a $159,660 al año o $76.76 por hora.
La demanda laboral crecerá 6% hasta 2034, impulsada por el comercio digital y las estrategias de redes sociales.
4. Gerente de recursos humanos
Estos profesionales supervisan procesos clave como contratación, capacitación y beneficios.
Su salario promedio es de $140,030 anuales o $67.32 por hora. La BLS prevé 11,100 nuevas oportunidades por año hasta 2034, lo que refleja una demanda estable.
5. Ingeniero químico
La industria química y energética sigue necesitando expertos que desarrollen materiales y procesos industriales.
El salario medio ronda los $121,860 al año o $58.59 por hora, con un crecimiento estimado del 3% para la próxima década.
6. Enfermero especializado
Los profesionales de enfermería avanzada son esenciales en el sistema de salud. Atienden pacientes en hospitales y clínicas con un salario promedio de $132,050 anuales o $63.48 por hora.
La demanda crecerá 35% hasta 2034, una de las tasas más altas del sector.
7. Gerente de relaciones públicas
Encargados de gestionar la reputación de empresas y figuras públicas, los gerentes de relaciones públicas ganan alrededor de $132,870 al año o $63.88 por hora.
Se proyecta un crecimiento del 5% en la próxima década, con 6,100 vacantes anuales.
8. Científico político
Especializados en analizar sistemas de gobierno, elecciones y políticas internacionales, los científicos políticos perciben un promedio de $139,380 anuales o $67.01 por hora.
Aunque el empleo disminuirá 3%, sigue siendo una carrera bien remunerada.
9. Asistente médico
Bajo la supervisión de doctores, los asistentes médicos ofrecen atención directa a pacientes.
Ganan $133,260 anuales o $64.07 por hora, y el empleo en este campo aumentará 20% hasta 2034, según la BLS.
10. Gerente de ventas
Dirigen equipos comerciales y estrategias de ventas. Su ingreso medio es de $138,060 anuales, equivalente a $66.38 por hora.
Aunque la proyección de crecimiento es moderada (5%), se estiman 29,000 vacantes cada año.
