5 aplicaciones gratuitas para ver series y películas: todas son legales

Aplicaciones como Magis TV (ahora Xuper TV), que ofrece un amplio catálogo de series y películas, opera en un terreno gris, con riesgos legales y de seguridad. Y al final del día, no merece la pena que corras ese peligro, ya que existen otras opciones 100% aprobadas y totalmente gratuitas.

Estas aplicaciones han ganado espacio en el mercado porque ofrecen una experiencia estable, catálogos amplios y acceso inmediato desde teléfonos, televisores inteligentes y computadoras.

Además, funcionan con anuncios o planes gratuitos, por lo que no requieren pagos obligatorios ni métodos complicados para empezar a usarlas. Ciertamente, algunas tienen una versión paga o premium, que otoga más beneficios, pero no te priva de disfrutar del mundo streaming de manera segura.

5 apps gratuitas y legales para ver series y/o películas

1. Pluto TV

Pluto TV aterrizó con alrededor de 40 canales, pero su oferta no ha dejado de crecer. Hoy supera los 60 canales temáticos que incluyen cine, series, comedia, música, documentales, realities, contenido infantil y deportes.

Su uso es completamente gratuito porque se financia con publicidad. No pide registro ni datos personales: basta instalar la app o entrar a su web para ver contenido.

Disponible en Android y iOS, se ha convertido en una de las alternativas legales más populares gracias a su variedad de canales y facilidad de uso.

2. Tivify

Funciona como una especie de TDT digital con más de 80 canales disponibles sin costo. Aunque la plataforma cuenta con un plan de pago, este año lanzó una opción gratuita que permite ver todos los canales sin anuncios ni reducción de calidad.

Requiere registrarse, pero a cambio ofrece acceso estable a la programación de la TV abierta, ideal para quienes no tienen antena o prefieren ver televisión desde el móvil o una smart TV. Puede descargarse en Google Play y App Store.

3. Xiaomi TV+

Xiaomi también se sumó al streaming gratuito con Xiaomi TV+, una plataforma con más de 200 canales que abarcan deportes, noticias, entretenimiento, series, películas y programación internacional.

Es una opción atractiva para quienes tienen dispositivos de la marca, aunque puede instalarse en otros equipos Android. Todo su contenido es gratuito y se organiza por categorías para facilitar la navegación.

4. Rakuten TV

Aunque Rakuten TV es conocido por sus planes de pago, también ofrece una sección completamente gratuita. Su catálogo incluye películas, documentales y series infantiles sin coste, disponibles bajo un modelo con anuncios.

No ofrece el contenido premium, pero sí una selección variada que se actualiza con frecuencia. Está disponible en Android y iOS y puede usarse sin necesidad de contratar una suscripción.

5. Plex

Plex nació como una herramienta para ordenar contenido personal, pero hoy también ofrece miles de películas, series y documentales gratis en más de 220 países. Su catálogo incluye producciones internacionales, cine clásico y títulos modernos.

La mayoría del contenido está en inglés, pero sigue siendo una de las alternativas gratuitas más completas y con mayor alcance global. La app puede descargarse en Google Play y App Store.