Así puedes evitar que te agreguen a grupos de WhatsApp innecesarios: paso a paso 

Muchos usuarios de WhatsApp reciben invitaciones a grupos en los que nunca pidieron estar, ocasionando constantes molestias y una saturación de mensajes. Sin embargo, y aunque parezca inevitable, la aplicación cuenta con una herramienta oficial que permite controlar quién puede añadirte.

Se trata de un ajuste de privacidad poco conocido, pero muy útil para evitar el spam y los grupos no deseados.

Cómo funciona el control para evitar que te agreguen a grupos

De acuerdo con la misma aplicación, esta función está disponible tanto en Android como en iPhone, y permite restringir quién puede incluirte automáticamente en un grupo, sin necesidad de aceptarlo primero.

WhatsApp ya incorporó esta función tanto en teléfonos con sistema iOS y Android. Crédito: Shutterstock

Este ajuste se encuentra en la sección de privacidad de la aplicación. La plataforma explica que puedes elegir entre tres opciones: permitir que todos te agreguen, permitir solo a tus contactos, o limitarlo aún más seleccionando “Mis contactos excepto…” para bloquear a personas específicas.

Según WhatsApp, esta herramienta te ayuda a decidir quién puede añadirte directamente y cuándo prefieres recibir una invitación para aceptar manualmente. Incluso si restringes esta función, quienes no tengan permiso podrán enviarte un enlace para que tú decidas si quieres unirte o no al grupo.

Paso a paso para evitar que te agreguen a grupos de WhatsApp

1. Abre WhatsApp.

2. Ve al menú de Configuración (o Ajustes).

3. Selecciona la sección “Cuenta”.

4. Entra en “Privacidad”.

5. Busca la opción “Grupos”.

6. Elige una de las tres configuraciones disponibles:

Todos: cualquier persona puede agregarte.

cualquier persona puede agregarte. Mis contactos: solo personas que tienes guardadas.

solo personas que tienes guardadas. Mis contactos excepto…: selecciona manualmente a quienes no podrán añadirte.

7. Guarda los cambios.

Estas opciones te permiten decidir si quieres ser añadido automáticamente o si prefieres aprobar cada invitación antes de ingresar a un grupo.

Otras herramientas para los grupos de WhatsApp

En los últimos meses, WhatsApp ha ido incorporando mejoras específicas para los chats grupales, según su propio blog oficial. Por ejemplo, se implementó un indicador de “En línea” que muestra cuántas personas están activas en el grupo justo bajo el nombre del mismo.

También se añadió la opción de personalizar las notificaciones en los grupos mediante el ajuste “Notify for”, que permite elegir entre recibir todas las alertas o solo las menciones, respuestas y mensajes de contactos guardados.

Además, WhatsApp amplió las funciones de los grupos con herramientas de planificación: según la empresa, ahora se pueden crear eventos directamente desde un chat o grupo, invitar un “plus uno”, fijar una fecha de fin y permitir respuestas “quizás” al evento.

