Ariana Grande revela que su próxima gira podría marcar el cierre de su era de conciertos

La actriz y cantante Ariana Grande adelantó que su próxima gira, Eternal Sunshine, podría ser la última de gran formato que realice.

Durante una conversación en el pódcast Good Hang, conducido por Amy Poehler, la artista de 32 años comentó que no contempla emprender otra gira mundial en el futuro cercano.

“Los últimos 10 o 15 años serán muy diferentes a los que vienen. No quiero afirmarlo como algo definitivo, pero sí puedo decir que estoy muy ilusionada con este tour más íntimo, aunque probablemente pase muchísimo tiempo antes de que haga algo parecido de nuevo. Voy a entregarme por completo y será algo hermoso. Creo que lo hago porque lo siento como un ‘último gran espectáculo’”, expresó.

El Eternal Sunshine Tour arrancará el 6 de junio de 2026 en Oakland, California, y finalizará el 1 de septiembre en el O2 Arena de Londres, donde ofrecerá diez presentaciones seguidas. Será su primera gira desde el Sweetener World Tour de 2019, con el que promovió su disco Thank U, Next, de acuerdo con Variety.

El anuncio de la gira vino acompañado de una imagen de su cortometraje Brighter Days Ahead, incluido en la edición de lujo de su más reciente disco, Eternal Sunshine, que debutó en el número uno del Billboard 200 e incorpora seis temas adicionales.

Tras concluir la gira, Ariana estrenará Focker In-Law, la cuarta película de la saga La familia de mi novia, donde actuará junto a Robert De Niro, Ben Stiller, Owen Wilson, Blythe Danner y Teri Polo.

Aunque la trama sigue bajo reserva, se sabe que Grande dará vida a la futura esposa del hijo de los personajes interpretados por Stiller y Polo, quienes, como ya es tradición en la franquicia, no ven con demasiado entusiasmo la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Pese a haberse enfocado recientemente en su faceta como actriz, la artista remarcó que la música continúa siendo el centro de su carrera. En julio pasado, la propia Ariana Grande desmintió en redes sociales los rumores sobre un posible retiro: “Es absurdo pensar que solo porque estoy inmersa en varios proyectos voy a dejar el canto y la música. Es, y siempre ha sido, mi base. Simplemente hay que hacer espacio para todo”, escribió.

