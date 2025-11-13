Un fan se abalanzó sobre Ariana Grande en el estreno de ‘Wicked’ en Singapur

La cantante estadounidense Ariana Grande vivió un verdadero susto durante el estreno de la segunda parte de ‘Wicked: For Good’ en Singapur.

Ariana Grande caminaba por la alfombra roja junto a sus compañeros de reparto Michelle Yeoh, Cynthia Erivo y Jeff Goldblum. De repente un hombre evadió al equipo de seguridad y corrió en dirección a Ariana Grande y la sujetó fuertemente. El hombre rodeó a Ariana Grande con su brazo mientras la artista intentaba zafarse de la situación.

Inmediatamente Cynthia Erivo salió en defensa de su amiga y compañera de reparto. Erivo, quien interpreta a Elphapa. se interpuso entre el hombre y Ariana Grande, tratando de quitárselo de encima a la cantante. En ese instante miembros del equipo de seguridad intervinieron y sacaron al sujeto del lugar.

Ariana Grande no sufrió ningún daño pero se notó muy asustada y afectada después del incidente. Sus compañeros de reparto intentaron tranquilizarla y continuaron con la agenda prevista para ese evento.

Gracias a los usuarios de Internet se pudo identificar al hombre que irrumpió en la alfombra roja de la premiere. Se trata de Johnson Wen, conocido en internet bajo el apelativo de “Pyjama Man”, cuyo contenido en redes sociales se caracteriza por irrumpir así en eventos de celebridades.

El propio Wen publicó el video en sus redes sociales en el que se abalanza sobre Ariana Grande y escribió: “Querida Ariana Grande, gracias por dejarme saltar contigo a la alfombra amarilla”.

Wen ha hecho lo mismo con otras celebridades. En junio pasado, saltó al escenario durante un concierto de Katy Perry, y en agosto, irrumpió en el concierto de The Weeknd.

Situaciones como estas afectan de manera particular a Ariana Grande quien ha confesado sufrir de estrés postraumático tras el atentado de Manchester en 2022, donde unos terroristas colocaron bombas en su concierto y murieron 22 personas.

El elenco de Wicked se encuentra de gira para asistir a los estrenos de esta segunda entrega del musical en diferentes ciudades del mundo.

