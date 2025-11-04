El motivo por el que Ariana Grande no asistió al estreno mundial de ‘Wicked: For Good’ en Brasil

La actriz y cantante Ariana Grande canceló de manera inesperada su participación en el estreno mundial de ‘Wicked: For Good’, celebrado este martes en São Paulo, Brasil, debido a un problema de seguridad detectado en el avión en el que debía viajar.

Debido a que la ausencia de Grande generó sorpresa entre los asistentes, la artista explicó detalladamente la situación a través de sus redes sociales, asegurando que horas antes del vuelo, ella y su equipo se vieron obligados a abandonar la aeronave luego de que surgiera un inconveniente técnico que requería mantenimiento y no podía despegara hasta la mañana siguiente, lo que imposibilitó su llegada al estreno de la cinta.

“Mi equipo y Universal han intentado absolutamente todo para solucionar esto; hemos buscado todos los demás vuelos, nocturnos, de madrugada, con conexiones, comerciales y también opciones privadas, y absolutamente nada estaba disponible ni era posible que nos permitiera llegar a tiempo”, escribió en Instagram.

También añadió que la alternativa de tomar un vuelo privado requería permisos especiales cuyo trámite no podía resolverse en ese momento.

“Incluso intentando una opción privada, se necesita un permiso para volar desde aquí que lleva tiempo obtener“.

La artista, de 32 años, lamentó no poder acompañar al elenco ni al público brasileño, pidiendo comprensión ante la situación..

“Me duele muchísimo no poder estar allí con todos ustedes. De verdad que hicimos todo lo posible y les pido disculpas de todo corazón. Por favor, denle a mis increíbles compañeros de reparto todo el cariño que yo quisiera darles y que tengan una celebración maravillosa”, afirmó.

En un segundo mensaje, Ariana Grande solicitó a sus seguidores evitar comentarios hostiles dirigidos a su equipo tras el anuncio de la cancelación.

“Por favor, no nos deseen ningún peligro. Hicimos todo lo posible y les prometo que nadie está más disgustado que yo. Por muy decepcionados que estén, por favor, no asuman que no lo intentamos”, señaló.

Grande también aclaró que su itinerario de viaje había sido planificado con meses de anticipación y que, apenas el 3 de noviembre, finalizó el rodaje de otra película después de una serie de jornadas consecutivas de trabajo.

“Llevo un año esperando este momento… Así que, por favor, sepan lo decepcionada que estoy… Les mando mucho cariño a todos. Amo Brasil, siempre lo he amado y siempre lo amaré”, añadió.

El estreno en São Paulo representa el primer gran evento global de ‘Wicked: For Good’, luego de una proyección privada para el elenco original del musical de Broadway realizada la semana pasada en Nueva York.

Los próximos estrenos internacionales están programados para París el 7 de noviembre, Londres el 10 de noviembre y Singapur el 13 de noviembre.

