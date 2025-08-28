Ariana Grande anuncia fechas de su gira ‘The Eternal Sunshine Tour’

Tras siete años alejada de los escenarios, Ariana Grande sorprendió a sus millones de fans al confirmar oficialmente su regreso con la gira ‘Eternal Sunshine Tour‘, que arrancará en junio de 2026 en Oakland, California, y que pasará por ciudades como Los Ángeles, Austin, Miami, Atlanta, Brooklyn, Boston, Montreal y Chicago, antes de viajar a Londres.

Por el momento, ninguna fecha en Latinoamérica fue anunciada.

El anuncio llegó con un mensaje simple y directo: “Nos vemos el año que viene”, aseguró Ariana.

Junto con la noticia, la artista compartió una imagen de su cortometraje ‘Brighter Days Ahead’, incluido en la edición de lujo de su álbum ‘Eternal Sunshine’, que debutó en el número uno del Billboard 200 y trajo consigo seis canciones nuevas.

Según Rolling Stone, la gira tendrá un setlist de ‘Eternal Sunshine’ que combinará con algunos temas de ‘Positions’, su disco R&B de 2020.

La última vez que Ariana salió de gira fue en 2019 con el ‘Sweetener World Tour’, donde promocionó su disco ‘Thank U, Next’. Después de eso, la artista, de 32 años, se alejó de los escenarios para enfocarse en proyectos actorales, aunque dejó en claro que la música sigue siendo el eje de su carrera.

De hecho, en julio pasado, cuando las redes hervían con rumores de que estaba pensando en retirarse, ella misma salió a desmentirlos con contundente mensaje.

Actualmente Ariana Grade se encuentra filmando la cuarta entrega de la comedia ‘Meet the Parents’ y alistando la promoción de ‘Wicked: For Good’, donde volverá a dar vida al personaje de Glinda.

Sigue leyendo: