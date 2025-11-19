Daniel Radcliffe envía emotiva carta a Dominic McLaughlin, protagonista de la serie de ‘Harry Potter’

Daniel Radcliffe, quien dio vida a Harry Potter en las películas de la famosa saga, contó que le envió una carta de apoyo a Dominic McLaughlin, el joven actor de 11 años encargado de interpretar al famoso mago en la nueva serie de televisión que ya está en marcha.

“No quiero convertirme en una presencia que los intimide, pero quería escribirle para decirle: ‘Ojalá disfrutes esta experiencia incluso más que yo. Yo la viví con mucha felicidad, pero deseo que para ti sea todavía mejor’”, comentó Radcliffe durante una entrevista con el programa Good Morning America.

Radcliffe también admitió sentirse sorprendido al ver lo jóvenes que son los protagonistas seleccionados para la serie.

“Y de verdad que sí, veo estas fotos de él (McLaughlin) con los otros niños (del elenco) y me dan ganas de abrazarlos. Parecen tan pequeños. Los miro y pienso: ‘¡Qué loco que yo hiciera eso a esa edad!’. Pero también es increíblemente tierno y espero que lo estén pasando de maravilla”.

Daniel Radcliffe, quien mencionó que Dominic McLaughlin le respondió con una nota “muy linda”, encabezó entre 2001 y 2011 ocho filmes inspirados en los libros de J.K. Rowling.

La nueva adaptación televisiva de Harry Potter, producida por HBO y filmada en los estudios de Warner Bros. en Inglaterra, además de diversas locaciones reales, tiene previsto su estreno para 2027.

Junto a Dominic McLaughlin estarán Arabella Stanton como Hermione y Alastair Stout como Ron. Según informes, el equipo de producción creó una escuela provisional para que los jóvenes actores puedan continuar con sus estudios sin interrupciones.

