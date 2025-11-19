Desde 2026 desaparecerán los andamios de las calles de la Gran Manzana

Desde el próximo año una de las estructuras que caracterizan a las calles de la Gran Manzana empezarán a desaparecer.

El Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York (DOB) presentó esta semana seis diseños renovados para marquesinas de acera, comúnmente conocidas como andamios, que mejoran enormemente el paisaje urbano y que se utilizarán en proyectos de construcción y edificios sometidos a mantenimiento de fachadas en los cinco condados.

“Durante demasiado tiempo, los andamios han sido obsoletos y engorrosos. Las marquesinas peatonales han bloqueado la luz solar, perjudicado a los pequeños negocios y afectado visualmente nuestros barrios. Pero hoy damos un paso importante en nuestra misión de reimaginar el paisaje urbano de la Gran Manzana”, declaró el alcalde Eric Adams.

En febrero de 2024, la Ciudad contrató a dos de las firmas de arquitectura y diseño más importantes, Arup y Practice for Architecture and Urbanism (PAU), para replantear la forma de proteger a la ciudadanía de los riesgos asociados a los edificios y las obras.

Cada equipo recibió el encargo de presentar tres nuevos diseños de protección peatonal que simultáneamente mejoraran la experiencia del peatón, embellecerán el paisaje urbano y mantendrán los costos razonables para los propietarios de los edificios, al tiempo que se incrementaba la seguridad pública.

Asimismo, se les solicitó que desarrollaran diseños con materiales económicos y fácilmente disponibles para los contratistas con el fin de facilitar su adopción.

El nuevo esquema representa una mejora sustancial con respecto a las actuales casetas de madera contrachapada y tubos verde oscuro que se observan en la ciudad y que son motivo de frecuentes quejas vecinales.

Los diseños usan materiales económicos y fácilmente disponibles para los contratistas, con el fin de facilitar su adopción. (Foto Cortesía DOB)

Lo que viene

Ya todo está listo para dar paso a cobertizos ligeros, de fácil montaje y traslado, con un techo inclinado con una malla que permite el paso de la luz natural a la acera. Además, para grandes proyectos en rascacielos, que requieren operaciones de grúas se ubicarán naves industriales de alta resistencia, con un diseño que ocupa poco espacio en la acera y minimiza la obstrucción para los peatones.

También se incluyen diseños de techo transparente inclinado que permite el paso de la luz hacia la acera. Y casetas ligeras, completamente elevada del suelo y anclada al edificio, ideales para procesos de reparación de fachadas y sustitución de ventanas.

De igual forma se adicionarán a la escena urbana casetas más robustas para grandes proyectos, ideal para aceras anchas en vías principales, lo cual incluye columnas reforzadas, ampliamente espaciadas para minimizar las obstrucciones en la acera.

La sexta opción es una estructura ligera ideal para trabajos de mantenimiento y reparaciones de emergencia, con alturas de techo y colocación de columnas fácilmente ajustables, su diseño ocupa poco espacio en la acera y puede modificarse para adaptarse a elementos arquitectónicos singulares, así como a obstáculos como señales de tráfico y paradas de autobús.

Estos anuncios, junto con un nuevo conjunto de iniciativas de cumplimiento que entrarán en vigor a principios de 2026, que ha logrado avances significativos para reducir la presencia de las antiestéticas estructuras.

Nuevos programas de inspección

El plan ‘Eliminar las marquesinas’ fue la primera vez que una administración abordó de lleno el problema de cómo los efectos secundarios de estas estructuras que impactan negativamente en nuestra ciudad.

Además, el alcalde también anuncia las recomendaciones de un exhaustivo estudio de ingeniería sobre el Programa de Inspección y Seguridad de Fachadas (FISP) de la ciudad.

Este estudio es el primero en utilizar la ciencia de la construcción para recomendar mejoras a los requisitos actuales de inspección de fachadas, lo que podría reducir la necesidad de marquesinas en las aceras sin afectar negativamente la seguridad pública.

