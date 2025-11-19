EE.UU. negocia un plan secreto con Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania, según informes

Autoridades estadounidenses se encuentran negociando un plan secreto con Rusia que consta de 28 puntos para poner fin a la guerra en Ucrania, así lo afirmaron fuentes estadounidenses y rusias al medio Axios.

El plan, que ha sido elaborado y negociado sin la participación de Ucrania ni de sus aliados europeos, también incluye discusiones sobre las garantías de seguridad para Europa, así como el futuro de las relaciones entre EE.UU., Rusia y Ucrania.

En las conversaciones, de acuerdo con el medio, tiene a Steve Witkoff, representante especial de Donald Trump para Rusia y Oriente Medio por parte de Estados Unidos, mientras que por Rusia está Kiril Dmitriev, emisario del Kremlin.

Contactos de EE. UU. con funcionarios ucranianos

El representante especial Steve Witkoff tenía programado un encuentro en Estambul con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para avanzar en las conversaciones de paz. Sin embargo, Axios, que citó fuentes ucranianas y estadounidenses, informó que el viaje de Witkoff ha sido pospuesto.

A pesar del aplazamiento de la reunión con Zelenski, Witkoff sí se reunió esta misma semana en Miami con Rustem Umérov. Umérov es el jefe del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania y lideró la delegación de Kiev en los contactos directos con los representantes rusos durante el año en curso.

Medios de comunicación ucranianos reportaron que el presidente Volodímir Zelenski ha aterrizado en Ankara. En la capital turca, se reunirá con el presidente Recep Tayyip Erdogan.

Con información de EFE

