Mauricio Pochettino explota contra la prensa tras el 5-1 de Estados Unidos sobre Uruguay

Estados Unidos deslumbró con buen juego y goleó 5-1 a su similar de Uruguay en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida. Sin embargo, el resultado quedó en segundo plano debido a la molestia de Mauricio Pochettino con la prensa en la conferencia postpartido.

El argentino estalló debido a las reiteradas preguntas donde se recalcaba que el USMNT no había disputado el encuentro con sus jugadores “habituales”.

Pochettino opinó que este matiz minimiza el crecimiento de su equipo. La selección de las barras y las estrellas no contó con jugadores clave como Christian Pulisic, Tyler Adams y Weston McKennie.

“No quiero ser negativo, pero odio eso de ‘sin jugadores habituales’. ¿Qué significa eso? Es Estados Unidos jugando. Es la selección nacional”, cuestionó.

“Basta ya de esa mentalidad. Odio hablar así. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto porque creo que debemos reconocer el mérito de todos los jugadores que participaron hoy”, señaló.

“It’s so disrespectful. It’s disrespectful because we need to give credit to all the guys that today were involved and Paraguay too.“



A passionate answer from USMNT head coach Mauricio Pochettino when asked about missing key players against Uruguay.



pic.twitter.com/9q08qRmpRc — USMNT Only (@usmntonly) November 19, 2025

Mauricio Pochettino amenazó con abandonar la rueda de prensa

A pesar de dejar clara su molestia sobre este tipo de preguntas, el entrenador fue consultado nuevamente sobre este tópico. El DT de 53 años, amenazó con dar por terminada la rueda de prensa.

“Tengo que irme al vestuario, volver y retomar la rueda de prensa porque es como si hubiéramos perdido 5-0, no, 1-5″, respondió.

Estados Unidos jugó con nueve cambios respecto al partido anterior ante Paraguay. Los locales fueron una aplanadora anotando cuatro goles en los primeros 42 minutos.

El marcador lo abrió Sebastian Berhalter al minuto 17 con un gol de gran factura que se convirtió en su primer tanto con la selección. Tres minutos después anotó Alex Freeman y al 31 repetiría la dosis.

Al 41’ aparecía Diego Luna y el descuento uruguayo llegaría al 45 con un tanto del Giorgian De Arrascaeta. El marcador se iría 4-1 al descanso. En el 64, Rodrigo Bentancur fue expulsado por una falta peligrosa que derivó en una segunda amarilla.

Cuatro minutos después, Tanner Tessmann sentenció las acciones y el 5-1 definitivo. Uruguay tuvo más de 53 % de la posesión, pero fue incapaz de frenar la presión y velocidad de los norteamericanos. Se trata de la quinta victoria al hilo de los dirigidos por Pochettino.



