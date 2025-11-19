“Hundido y dolido”: Miguel Herrera expresa su profunda tristeza tras la eliminación de Costa Rica

La no clasificación de la selección tica al Mundial de 2026 ha sido un golpe demoledor, y nadie lo sintió con más intensidad que el encargado de dirigir el proyecto. Miguel Herrera, conocido por su personalidad explosiva y optimista, se presentó ante los medios de comunicación con un semblante de profunda desolación.

Las palabras del “Piojo” reflejaron una rara vulnerabilidad en el entrenador, quien asumió la responsabilidad por el resultado final de la escuadra costarricense en las Eliminatorias.

Herrera no intentó evadir el dolor ni minimizar el impacto de la eliminación. Por el contrario, fue honesto sobre su estado anímico, algo inusual en técnicos que suelen adoptar una postura de fortaleza tras las caídas.

“Estoy hundido, la verdad es que nunca había tenido esta situación y hoy la estoy doliendo. Es un dolor muy fuerte el que siento por no haber cumplido el objetivo.”

El “Piojo” enfatizó que este revés no se compara con otras derrotas de su trayectoria, pues la magnitud de una eliminación mundialista con un proyecto de selección nacional es mucho mayor. Reconoció que no haber conseguido el boleto al Mundial, especialmente con el formato expandido, es una herida que tardará en sanar.

“Agradecido con Dios porque me puso en este camino para poder conocer a estos grandes talentos, grandes jugadores. No conseguimos el objetivo. Es fútbol. Yo seguiré diciendo que es fútbol. Estoy triste, muy triste, muy acongojado porque no pude darles la calificación a estos muchachos que se la merecían, que buscaban, que intentaron. No pude”, completó el DT mexicano.

El futuro de Herrera al frente de Costa Rica ahora queda en el aire, pero su honestidad emocional ha puesto de relieve la presión y la carga que conlleva dirigir a un equipo nacional con aspiraciones mundialistas.

