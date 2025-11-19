Mujer de Chicago que provocó la muerte de dos hermanos fue sentenciada a 21 años de prisión

El Departamento de Correcciones de Illinois sentenció a 21 años de prisión a Christine Brocious, de 39 años, quien provocó un accidente por manejar en estado de ebriedad y pasar una luz roja, lo que derivó en la muerte de dos hermanos. El estado solicitó la pena máxima prevista por ley de 28 años.

El fiscal del estado del condado de DuPage, Robert Berlin informó que Brocious se declaró culpable de DUI agravado causando muerte frente al juez Daniel Guerin, quien desde el 2023, estableció una fianza de $1,5 millones.

Los hermanos y ella trasladados al hospital

El 29 de junio de 2023, los agentes del sheriff del condado de DuPage respondieron a la intersección de Mack Road y Winfield Road en Winfield para un informe de un accidente grave. A su llegada, los oficiales vieron los dos vehículos y encontraron a Jorgo Cukali, de 25 años y a su hermana Nastika Cukali de treinta años, gravemente heridos.

En otro vehículo estaba Christine Brocious, quien también sufría de heridas. Los tres fueron trasladados a un hospital. Al día siguiente Jorgo falleció y varios días después Nastika fue declarada muerta.

Cuando Brocious salió del hospital fue acusada y registrada en la cárcel del condado de DuPage. Las autoridades llevaron a cabo una investigación sobre el accidente, y descubrieron que Brocious conducía un sedán Mazda 6 plateado 2005 hacia el norte en Winfield Road cuando se acercó a un semáforo que estaba en rojo en Mack Road.

En su sangre había 206 de alcohol

A pesar de tener la señal de alto, Brocious maniobró su vehículo entre otros dos vehículos se pasó la luz roja y golpeó el vehículo de los hermanos Cukali. En el momento del accidente, el contenido de alcohol en la sangre de Brocious era de 206.

“Con un BAC de más de dos veces y media el límite legal, Christine Brocious no tenía nada que hacer detrás del volante esa noche”, dijo el fiscal Berlín, en un comunicado.

“Sus acciones fueron más allá de imprudentes y le costaron la vida a dos personas inocentes, hermano y hermana Jorgo y Nastika Cukali. Su decisión de conducir esa noche también destruyó las vidas de la familia y amigos de Jorgo y Nastika. Ofrezco mis más sinceras condolencias a toda la familia Cukali por esta inimaginable pérdida”, añadió.

Tendrá que cumplir 85% de su condena

Las autoridades mencionaron que Brocious tendrá que cumplir el 85% de su condena antes de poder ser elegible para libertad condicional. Está en la cárcel desde 2023.

“Insto a todos a que por favor sean responsables y no se pongan al volante de un coche si han estado bebiendo. Llama a un taxi, a un servicio de transporte compartido o a un amigo que te lleve a casa”, pidió el fiscal Berlin.

