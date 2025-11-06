Arrestan a hispano por disparar contra la policía de Illinois y herir a un oficial

Un hombre fue arrestado y acusado de intento de asesinato en primer grado, entre otros, por disparar contra la policía de Addison y herir en la espalda uno de los oficiales.

El fiscal del estado del condado de DuPage, Robert Berlin, y el jefe de policía de Addison, Roy Selvik, anunciaron que el juez Michael Burton ordenó mantener bajo su custodia a un hombre mientras se lleva a cabo su juicio.

Enfrentamiento de cuatro horas

Salvador Lozano, de 45 años, quien compareció en el Tribunal de Primera Aparición está acusado de disparar a la policía, golpeando a un oficial por la espalda durante un enfrentamiento de cuatro horas en su casa.

Lozano está acusado de un cargo de intento de asesinato en primer grado, un cargo de liberación agravada de un arma de fuego contra un oficial, un cargo de agravante de agresión a un oficial de paz y un cargo de posesión ilegal de un arma por delincuente, informó el fiscal Berlin.

El Departamento de Policía de Addison respondió a una llamada de emergencia en donde Lozano pedía que los oficiales fueran para ayudarlo a buscar a sus perros. Un oficial fue al domicilio y luego de una interacción se fue.

Poco tiempo después, otra llamada de emergencia llegó al Departamento, por parte de un vecino de Lozano que pedía que fueran porque el hombre estaba actuando erráticamente.

Rocío spray pimienta a los oficiales

Las autoridades llegaron al domicilio de Lozano, quien les advirtió que si no encontraban a su perro, “reinaría fuego a las 12 en punto”. Después, Lozano comenzó a caminar por su entrada y roció spray pimienta a los oficiales, que fue inhalado por dos de ellos.

Más oficiales y una trabajadora social de la policía de Addison llegaran a la escena, y Lozano salió de su casa llevando un artículo desconocido y se los arrojó. Luego disparó aproximadamente de seis a siete disparos desde el interior de su casa, golpeando a un oficial por la espalda, quien llevaba chaleco.

Cuatro oficiales devolvieron el fuego en este momento, pero el sujeto siguió disparando durante cuatro horas, hasta que el equipo SWAT logró arrestarlo.

Cincuenta casquillos en su casa

“Las autoridades localizaron cincuenta casquillos en el primer piso de la vivienda y más de doscientos carcasas en el sótano. También tres pistolas Glock, cada una con un cargador extendido, dos cargadores de batería, dos cargadoras extendidas adicionales. Además de múltiples cartuchos gastados y no gastados de 45mm y 9mm en toda la casa”, compartió el fiscal.

Los oficiales descubrieron agujeros de bala y balas gastadas en siete residencias cercanas, y dos coches patrulla del Departamento de Policía de Addison. Se afirma que todos los disparos contra los vehículos y residencias de la policía fueron disparados por Lozano.

“Las barricadas armadas crean una amenaza inmediata no sólo para responder a las fuerzas del orden, sino para toda la comunidad”, expresó Berlín.

“Situación intensa y extremadamente peligrosa”

“Con cada segundo que pasa, el riesgo de violencia y posible tragedia aumenta. Durante casi cuatro horas, los oficiales que respondieron y toda una comunidad estaban al límite, esperando lo mejor y temiendo lo peor”, añadió.

El fiscal de DuPage agradeció a los oficiales de Addison por enfrentar al acusado y cuidad a la comunidad, ya que nadie más salió herido en el enfrentamiento. El oficial que fue alcanzado por una bala se recupera en un hospital.

“Esta fue una situación intensa y extremadamente peligrosa donde un individuo supuestamente trató de quitarle la vida a nuestros oficiales de policía”, dijo el jefe Selvik.

La próxima comparecencia en la corte de Salvador Lozano está programada para el 24 de noviembre.

