Mundial 2026: así quedaron los bombos para el sorteo del 5 de diciembre

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará el viernes 5 de diciembre y contará con bombos completamente definidos tras la actualización del ránking FIFA de noviembre. Será un momento histórico, ya que esta edición marcará el debut del formato con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos.

Así quedan los bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1 – Cabezas de serie

Estados Unidos

México

Canadá

Argentina

Brasil

Inglaterra

Francia

Portugal

Países Bajos

Alemania

Bélgica

España

Bombo 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Senegal

Suiza

Japón

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

Bombo 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

Bombo 4

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelanda

Repechaje Europa 1

Repechaje Europa 2

Repechaje Europa 3

Repechaje Europa 4

Repechaje Intercontinental 1

Repechaje Intercontinental 2

¿Cuándo y dónde será el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo se realizará el 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C., a las 12:00 PM ET.

¿Dónde ver el sorteo del Mundial 2026?

En Estados Unidos, el sorteo podrá verse en español por Telemundo y en inglés a través de NBC Sports, además de transmitirse en FIFA+, la plataforma oficial y gratuita de streaming de la FIFA.

