Mundial 2026: así quedaron los bombos para el sorteo del 5 de diciembre
Este el primer sorteo con 48 selecciones rumbo a la Copa del Mundo más grande de la historia
El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará el viernes 5 de diciembre y contará con bombos completamente definidos tras la actualización del ránking FIFA de noviembre. Será un momento histórico, ya que esta edición marcará el debut del formato con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos.
Así quedan los bombos del sorteo del Mundial 2026
Bombo 1 – Cabezas de serie
- Estados Unidos
- México
- Canadá
- Argentina
- Brasil
- Inglaterra
- Francia
- Portugal
- Países Bajos
- Alemania
- Bélgica
- España
Bombo 2
- Croacia
- Marruecos
- Colombia
- Uruguay
- Senegal
- Suiza
- Japón
- Irán
- Corea del Sur
- Ecuador
- Austria
- Australia
Bombo 3
- Noruega
- Panamá
- Egipto
- Argelia
- Escocia
- Paraguay
- Túnez
- Costa de Marfil
- Uzbekistán
- Qatar
- Arabia Saudita
- Sudáfrica
Bombo 4
- Jordania
- Cabo Verde
- Ghana
- Curazao
- Haití
- Nueva Zelanda
- Repechaje Europa 1
- Repechaje Europa 2
- Repechaje Europa 3
- Repechaje Europa 4
- Repechaje Intercontinental 1
- Repechaje Intercontinental 2
¿Cuándo y dónde será el sorteo del Mundial 2026?
El sorteo se realizará el 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C., a las 12:00 PM ET.
¿Dónde ver el sorteo del Mundial 2026?
En Estados Unidos, el sorteo podrá verse en español por Telemundo y en inglés a través de NBC Sports, además de transmitirse en FIFA+, la plataforma oficial y gratuita de streaming de la FIFA.
